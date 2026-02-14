Những ngày cận Tết, tại xã biên giới Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh, không khí năm mới có phần tĩnh lặng. Ở đây, nhiều gia đình còn chật vật với cuộc mưu sinh.

Với hành trình "Mang Xuân về xã biên giới", trong 5 ngày 4 đêm, 44 chiến sĩ thuộc đội hình Câu lạc bộ (CLB) Vòng Tay Lớn đã có mặt tại xã Bình Hiệp để thực hiện Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2026 với chủ đề "Xuân Biên cương - Tết Nghĩa tình".

Trách nhiệm tuổi trẻ

Lần đầu tiên chọn một xã biên giới làm địa bàn trọng tâm, anh Nguyễn Hoàng Nam - Chỉ huy trưởng chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2026, CLB Vòng Tay Lớn - cho biết quyết định này xuất phát từ quá trình khảo sát và làm việc kỹ lưỡng với địa phương.

“Bình Hiệp là xã biên giới có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh, đồng thời đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu chăm lo an sinh là rất cần thiết nên các hoạt động Xuân Tình Nguyện dịp Tết tổ chức tại xã biên giới là rất thiết thực”, anh Nam nhận xét.

Thăm các chốt biên phòng - nơi các chiến sĩ làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ biên cương.

Gửi tặng những món quà Tết ấm áp đến các chiến sĩ tại các chốt biên phòng.

Theo anh Nam, chiến dịch năm nay có quy mô lớn hơn cả về thời gian và nguồn lực so với các chiến dịch trước. Hoạt động không chỉ dừng ở trao quà Tết cho hộ khó khăn và gia đình chính sách mà còn tổ chức sân chơi, chương trình kỹ năng cho thiếu nhi, thực hiện công trình thanh niên và giao lưu với các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi biên giới.

Thăm và tặng quà Tết cho các chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Thạnh Trị.

Hoạt động giao lưu bóng chuyền cùng các chiến sĩ biên phòng và Đoàn thanh niên xã Bình Hiệp tại Đồn Biên phòng Thạnh Trị.

Trồng vườn thuốc nam gửi tặng xã biên giới Bình Hiệp.

“Chương trình được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của địa phương, với mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp và thiết thực hơn cho bà con vùng biên. Chúng tôi mong muốn có thể thực hiện nhiều hoạt động sâu sát hơn. Sự hiện diện trực tiếp của đội hình tại địa bàn cho thấy chúng tôi mang xuân về xã biên giới không chỉ là mang đến những phần quà mà còn là sự sẻ chia và trách nhiệm tuổi trẻ” - anh Nam nhấn mạnh.

Vẽ sân chơi cho các em học sinh tại xã biên giới Bình Hiệp.

Thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc tại xã biên giới Bình Hiệp.

Chung tay dọn dẹp để các tuyến đường xã biên giới Bình Hiệp sạch đẹp đón xuân về.

Tham gia chiến dịch Xuân Tình Nguyện tại xã Bình Hiệp, ngồi tỉ mỉ gói từng đòn bánh tét gửi đến người dân vùng biên, Trần Thị Kim Hiếu - sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM, chiến sĩ tình nguyện trong đội hình - chia sẻ điều khiến cô ấn tượng nhất là sự chân thành và tình cảm người dân dành cho các chiến sĩ.

Các chiến sĩ tình nguyện gói những đòn bánh tét ngày Tết gửi tặng bà con vùng biên.

“Lần đầu về xã biên giới, tôi mới hiểu rõ hơn cuộc sống và con người nơi đây. Tôi cảm thấy rất tự hào khi được góp một phần nhỏ sức mình để mang một mùa xuân ấm áp hơn đến với người dân vùng biên. Tôi nhận ra giá trị của công tác tình nguyện là sự kết nối và những nụ cười rất thật của bà con địa phương” - Kim Hiếu bày tỏ.

Thiết thực, ý nghĩa

Những điều đọng lại sau chiến dịch không chỉ là các nhiệm vụ đã được hoàn thành, mà còn là cảm xúc trong từng cuộc gặp gỡ. Không chỉ các chiến sĩ trẻ cảm nhận được ý nghĩa của chuyến đi mà phía địa phương cũng ghi nhận sự nỗ lực trong từng hoạt động của đội hình tại xã biên giới Bình Hiệp.

Anh Đỗ Tuấn Thanh - Bí thư Chi đoàn ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp - đánh giá chiến dịch được tổ chức rất thiết thực và ý nghĩa.

Quét dọn nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Những đòn bánh tét mang đậm hương vị Tết được các chiến sĩ Xuân Tình Nguyện tự tay gói, gửi tặng người dân xã biên giới.

"Các hoạt động đã thể hiện rõ tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của các bạn sinh viên. Đồng thời, các hoạt động được thực hiện cũng góp phần chăm lo đời sống người dân địa phương, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết" - anh Thanh nhìn nhận.

Theo anh Thanh, ngay từ những khâu chuẩn bị, Đoàn Thanh niên và chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với đội hình. Địa phương hỗ trợ kết nối các đơn vị liên quan, tạo điều kiện về tổ chức và đảm bảo an toàn để chiến dịch diễn ra hiệu quả, đúng nhu cầu thực tế.

Thăm và tặng quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn.

Thăm và tặng quà Tết cho gia đình chính sách.

Xúc động khi nhận quà Tết từ các chiến sĩ Xuân Tình Nguyện, bà Nguyễn Thị Đều (gia đình chính sách, nhận quà Tết từ đội hình Xuân Tình Nguyện CLB Vòng Tay Lớn) cảm thấy rất vui và ấm lòng.

"Thấy mấy cháu sinh viên từ thành phố về tận đây tặng quà, tôi mừng lắm. Quà tuy không lớn nhưng cái tình thì lớn lắm. Tôi coi mấy đứa như con cháu trong nhà" - bà Đều mộc mạc.

Chuẩn bị nhu yếu phẩm ngày Tết cho gian hàng 0 đồng.

Gian hàng 0 đồng gửi đến bà con vùng biên những nhu yếu phẩm cho ngày Tết thêm đủ đầy.

Cầm trên tay một túi nhu yếu phẩm đầy ắp từ gian hàng 0 đồng trong hoạt động “Tết nghĩa tình” của chiến dịch, cô Diệu không giấu được niềm vui lần đầu được nhận quà với nụ cười rạng rỡ trên môi. Với cô, sự quan tâm dịp cuối năm không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là niềm động viên để vợ chồng cô có thêm niềm tin bước vào năm mới.

“Nhận được phần quà cô vui lắm, quà không lớn nhưng đúng những thứ nhà cần. Hai vợ chồng cũng khó khăn, có những món ăn bình thường thôi mà mấy tháng nay cô chưa dám mua” - cô chia sẻ.

Tổ chức sân chơi cho các em học sinh trường Tiểu học Đặng Thị Mành, xã Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh) vui xuân.

Các em học sinh hào hứng tham gia các trò chơi và thưởng thức các phần ăn do các chiến sĩ Xuân Tình Nguyện mang đến.

Các chiến sĩ trao tặng học sinh những phần quà Tết ý nghĩa.

Tham gia các trò chơi và nhận phần quà cùng phần ăn được các anh chị chiến sĩ Xuân Tình Nguyện mang đến, em Nguyễn Quý Nhân - Học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Đặng Thị Mành (xã Bình Hiệp) cảm thấy rất vui. Quý Nhân cho biết em thích nhất là phần trò chơi và em cũng mong sẽ có nhiều sân chơi để vui chơi ngày Tết.