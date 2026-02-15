Sắc áo dài nhuộm rực “làng người Hoa”

Vốn là khu vực hình thành từ cuối thế kỷ XVIII, Chợ Lớn không chỉ là trung tâm giao thương sầm uất mà còn là nơi lưu giữ đậm nét văn hóa của cộng đồng người Hoa tại TPHCM.

Giữa không gian cổ kính Chợ Lớn, người dân diện áo dài dạo bước, lưu lại những khoảnh khắc xuân giao hòa giữa nét xưa và nhịp sống hôm nay.

Trải qua nhiều biến thiên, khu vực này vẫn bảo tồn tương đối nguyên vẹn hệ thống hội quán, miếu thờ, kiến trúc mang dấu ấn Quảng Đông – Triều Châu – Phúc Kiến. Mỗi dịp Tết đến, không gian ấy càng trở nên sống động với đèn lồng đỏ, câu đối xuân và nhịp sinh hoạt rộn ràng đặc trưng.

Từ người lớn đến trẻ nhỏ diện áo dài truyền thống rực rỡ sắc xuân.

Giữa không gian ấy, hình ảnh các bạn trẻ diện áo dài truyền thống xuất hiện ngày càng nhiều. Những tà áo với gam đỏ, vàng, xanh ngọc nổi bật trên nền tường rêu phong, mái ngói âm dương, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa hiện đại và quá khứ.

Những tà áo dài thướt tha với gam màu tươi sáng, họa tiết truyền thống nổi bật, khẽ lay theo từng bước chân, làm không gian ngày Tết thêm rộn ràng và ấm áp.

Nhiều người chọn các công trình tiêu biểu như Hội quán Nghĩa An hay Hội quán Tuệ Thành làm điểm dừng chân chụp ảnh bởi giá trị lịch sử và kiến trúc đặc sắc.

Bạn Trần Mỹ Linh (23 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) chia sẻ, năm nay cô quyết định thực hiện bộ ảnh áo dài Tết tại Chợ Lớn sau nhiều lần tìm hiểu về văn hóa người Hoa. Theo Linh, những hội quán không chỉ đẹp về mặt hình ảnh mà còn mang chiều sâu lịch sử.

"Mỗi bức tường, mái ngói ở đây đều gợi cảm giác trầm mặc, rất hợp với áo dài. Mình muốn bộ ảnh không chỉ là chụp Tết cho đẹp, mà còn kể được câu chuyện về một không gian văn hóa đã tồn tại hàng trăm năm giữa lòng thành phố" - Linh nói.

Một nhóm bạn trẻ mặc trang phục truyền thống của đồng bào vùng Tây Bắc, hào hứng lưu lại khoảnh khắc tại Hội quán Nghĩa An.

Khi sắc áo truyền thống hòa cùng kiến trúc trăm năm, những giá trị xưa cũ được đánh thức theo cách nhẹ nhàng, gần gũi hơn. Đó cũng là lúc Chợ Lớn bước ra khỏi vai trò một khu phố quen thuộc, trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi quá khứ và hiện tại cùng hiện diện trong nhịp Tết rất riêng của TPHCM.