Mất tiền triệu vì tin quảng cáo chữa dứt điểm một loại bệnh về tình dục

Lo lắng khi phát hiện những nốt sùi xuất hiện trở lại ở bộ phận sinh dục, một nam thanh niên 25 tuổi tìm đến Bệnh viện Bình Dân TPHCM để thăm khám. Điều khiến các bác sĩ trăn trở không chỉ là bệnh tái phát mà còn là việc người bệnh đã chi gần 68 triệu đồng cho một liệu trình điều trị tại phòng khám tư nhưng không đạt hiệu quả.

TS-BS Lê Vũ Tân, Bệnh viện Bình Dân TPHCM, tư vấn cho bệnh nhân

Theo lời kể, trước đó nam thanh niên được một phòng khám tư thông báo mắc sùi mào gà và khẳng định có thể điều trị dứt điểm. Người bệnh liên tục được chỉ định nhiều dịch vụ với chi phí cao như uống thuốc được quảng cáo có khả năng "đào thải virus HPV", chiếu đèn, chiếu tia nhiều lần cùng nhiều kỹ thuật khác. Mỗi lần tái khám, bệnh nhân lại được giải thích rằng virus vẫn còn tồn tại nên phải tiếp tục điều trị.

Sau nhiều tháng theo đuổi liệu trình, số tiền bỏ ra lên tới gần 68 triệu đồng, trong khi các tổn thương vẫn tái phát. Không chỉ thiệt hại về kinh tế, người bệnh còn rơi vào tâm lý hoang mang, lo sợ bệnh không thể chữa khỏi.

TS-BS Lê Vũ Tân, Bệnh viện Bình Dân TPHCM, cho biết sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV gây ra. Đây là bệnh có nguy cơ tái phát vì virus có thể tồn tại trong cơ thể một thời gian dài, đặc biệt khi hệ miễn dịch suy giảm.

Nốt sùi mào gà

Theo BS Tân, đến nay y học vẫn chưa có thuốc đặc hiệu có thể loại bỏ hoàn toàn virus HPV khỏi cơ thể. Các phương pháp điều trị hiện nay như đốt điện, laser, áp lạnh, cắt bỏ hoặc sử dụng thuốc bôi nhằm loại bỏ các tổn thương do virus gây ra, giúp giảm triệu chứng và hạn chế lây lan. Vì vậy, không cơ sở y tế nào có thể cam kết chữa khỏi hoàn toàn hoặc bảo đảm bệnh sẽ không tái phát.

Bác sĩ cũng cảnh báo người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo như "đào thải sạch HPV", "điều trị một lần khỏi vĩnh viễn" hay các gói điều trị kết hợp chiếu đèn, chiếu tia chi phí rất cao nhưng chưa có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả. Những hình thức này thường đánh vào tâm lý lo lắng, mặc cảm của người mắc bệnh để trục lợi.

TS-BS Lê Vũ Tân khuyến cáo khi phát hiện các dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục, người dân nên đến các bệnh viện hoặc cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được chẩn đoán và điều trị đúng theo hướng dẫn chuyên môn. Đồng thời, cần tái khám theo lịch hẹn, thực hiện quan hệ tình dục an toàn và tiêm vắc-xin HPV khi có chỉ định nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các biến chứng liên quan.



