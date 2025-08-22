HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

MAUR thông tin 27 tuyến metro dài hơn 1.000 km ở TP HCM

ĐAN QUẾ

(NLĐO) - TP HCM quy hoạch 27 tuyến metro dài hơn 1.000 km tạo trục xương sống giao thông xanh liên vùng.

Ngày 22-8, Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM (HIDS) tổ chức tọa đàm về thúc đẩy giao thông xanh, tìm giải pháp tăng cường kết nối Cần Giờ với trung tâm thành phố. Tại sự kiện, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM (MAUR) công bố thông tin đáng chú ý. 

Theo đó,  khu vực TP HCM – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) được quy hoạch tổng cộng 27 tuyến metro với chiều dài hơn 1.000 km. Đây được xem là mạng lưới xương sống cho hệ thống vận tải công cộng tương lai, góp phần giảm tải đường bộ và mở rộng liên kết vùng.

- Ảnh 1.

Dự kiến TP HCM sẽ có tổng số 27 tuyến metro sau khi mở rộng địa giới - Ảnh: MAUR

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông khu vực Đông Nam Bộ đang chịu áp lực lớn từ tốc độ đô thị hóa và lưu lượng vận tải tăng cao, TP HCM đặt mục tiêu xây dựng một mạng lưới đường sắt đồng bộ, hiện đại. Đây được xem là giải pháp chiến lược nhằm giảm tải đường bộ, tăng khả năng kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội.

Trước đó, theo quy hoạch, tại TP HCM (cũ), mạng lưới đường sắt đô thị TP HCM gồm 12 tuyến với tổng chiều dài khoảng 582 km. Các tuyến này được định hướng phát triển theo Nghị quyết của trung ương, bảo đảm vừa đáp ứng nhu cầu vận tải công cộng nội đô vừa tăng tính kết nối với các địa phương vùng Đông Nam Bộ.

Giai đoạn 2025 – 2035, thành phố tập trung triển khai các tuyến số 1 đến số 7. Đến năm 2045, toàn bộ các tuyến từ số 8 đến số 10 sẽ hoàn thiện.

Là địa phương công nghiệp trọng điểm, Bình Dương  (cũ) định hướng mạnh mẽ phát triển đường sắt đô thị với quy mô 12 tuyến, chiều dài khoảng 305 km. Quy hoạch này được phê duyệt tại Quyết định 790/QĐ-TTg (năm 2024), đặt trọng tâm vào việc kết nối các đô thị lớn và các khu công nghiệp, cảng cạn ICD.

- Ảnh 2.

Khu vực tỉnh Bình Dương cũ có 12 tuyến đường sắt đô thị - Ảnh: MAUR

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây cũng đã hoàn tất quy hoạch ba tuyến đường sắt đô thị, tổng chiều dài 125 km, theo Quyết định 1629/QĐ-TTg (năm 2023). Các tuyến này tập trung vào việc kết nối cảng Cái Mép – Thị Vải, khu vực TP Vũng Tàu với TP HCM và sân bay Long Thành. Đây là bước đi chiến lược nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc đường bộ trên Quốc lộ 51 và bảo đảm hạ tầng vận tải phục vụ trung tâm logistics và cảng nước sâu quan trọng nhất cả nước...

Metro metro số 1 27 tuyến metro metro kết nối Bình Dương metro kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu
    Thông báo