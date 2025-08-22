Mở rộng địa giới, 40 tỉ USD cho mạng lưới metro TP HCM là chưa đủ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mở rộng địa giới, 40 tỉ USD cho mạng lưới metro TP HCM là chưa đủ

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM mở rộng địa giới, mạng lưới metro được rà soát lại với quy mô hơn 1.000 km, đặt ra thách thức lớn về vốn, nhân lực và mô hình quản lý.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM (MAUR) cho biết sau khi thành phố mở rộng địa giới hành chính, UBND TP đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát tổng thể quy hoạch mạng lưới metro theo mô hình và tầm nhìn mới. Ưu tiên đặt ra là kết nối TP HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Công tác này hiện đang được tổ chức triển khai.

Mở rộng địa giới, mạng lưới metro TP HCM phình lên gấp ba: 40 tỉ USD là chưa đủ - Ảnh 1.

Mạng lưới metro có quy mô hơn 1.000 km

Theo Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 19-2-2025 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển metro tại Hà Nội và TP HCM, thành phố (trước khi mở rộng) dự kiến cần khoảng 40,2 tỉ USD để hoàn thành 7 tuyến metro, tổng chiều dài 355 km. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, mạng lưới metro của TP HCM (mới) đã tăng lên quy mô hơn 1.000 km. Thách thức lớn nhất đặt ra là khả năng đáp ứng nguồn vốn để phát triển.

Ngoài vấn đề vốn, thành phố còn đối diện nhiều khó khăn khác như phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy công nghiệp đường sắt, bồi thường - hỗ trợ - tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng. Với khối lượng công việc rất lớn, lãnh đạo thành phố cũng giao các cơ quan chức năng nghiên cứu mô hình tổ chức phù hợp cho công tác đầu tư, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống metro.

 Nhiều kênh huy động vốn cho metro

Về phương án tài chính, Nghị quyết 188/2025/QH15 và Luật Đường sắt (ban hành ngày 27-6-2025) quy định nhiều kênh huy động vốn cho metro, gồm: ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu, ngân sách địa phương, vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, nguồn thu từ phát triển các khu vực TOD. Đồng thời, thành phố cũng khuyến khích khu vực tư nhân tham gia thông qua đầu tư trực tiếp hoặc theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Về triển vọng, MAUR đánh giá việc phát triển hệ thống metro tại Hà Nội và TP HCM đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ. Các cơ chế, chính sách mới đã cụ thể hóa nhiều giải pháp: rút ngắn thủ tục đầu tư, huy động và bố trí vốn, phát triển công nghiệp đường sắt, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển đô thị theo mô hình TOD, cùng với chính sách về vật liệu và bãi đổ thải.

Ngoài ra, Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp, tạo cơ chế ưu đãi để khu vực tư nhân đồng hành cùng Nhà nước trong các dự án metro.

TP HCM triển khai 2 tuyến metro nối Bình Dương (cũ)

UBND TP HCM vừa giao MAUR làm chủ đầu tư hai tuyến metro kết nối TP HCM với Bình Dương cũ. Cụ thể, tuyến Metro số 1 kéo dài từ Thành phố mới Bình Dương đến Suối Tiên (TP HCM) và tuyến Metro số 2 từ TP Thủ Dầu Một đến TP HCM.

MAUR được yêu cầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định và phê duyệt, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết từng giai đoạn, báo cáo định kỳ để bảo đảm mục tiêu, tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Sở Xây dựng được giao rà soát, điều chỉnh quy hoạch liên quan, đặc biệt các khu đô thị phát triển theo mô hình TOD, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện thủ tục. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, tham mưu phương án khai thác quỹ đất dọc tuyến.

Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư hai tuyến khoảng 100.000 tỉ đồng. Trong đó, tuyến Metro số 1 dài 29 km với 17 ga trên cao, dùng chung depot Long Bình, kinh phí 46.725 tỉ đồng; tuyến Metro số 2 dài gần 22 km với 13 ga, dùng chung depot tuyến số 3, tổng vốn khoảng 53.000 tỉ đồng.

UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc để được xem xét, tháo gỡ, bảo đảm tiến độ triển khai.

Tin liên quan

An Phú nhìn từ thực địa: Chỗ chạy nước rút, chỗ đứng im

An Phú nhìn từ thực địa: Chỗ chạy nước rút, chỗ đứng im

(NLĐO) - Công trường nút giao An Phú nơi hối hả ngày đêm, nơi im ắng, khiến người dân lo ngại tiến độ dự án tiếp tục chậm.

Thêm 2 tuyến metro kết nối Bình Dương cũ: Ai là đơn vị “cầm trịch”?

(NLĐO) - UBND TP HCM giao MAUR làm chủ đầu tư, chuẩn bị dự án tuyến metro số 1 và số 2 kết nối TP HCM với Bình Dương.

Metro số 1 chạy tối đa 264 chuyến dịp lễ 2-9

(NLĐO) - TP HCM phê duyệt biểu đồ chạy tàu metro số 1, hoạt động từ 5 giờ, giãn cách 6-12 phút, tăng chuyến vào lễ và cuối tuần.

metro số 1 Metro metro kết nối liên vùng TP HCM metro liên vùng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo