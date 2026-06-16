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Quốc tế

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga gặp nạn khi hạ cánh

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tu-22M3 là máy bay ném bom chiến lược tầm xa siêu âm kiêm máy bay mang tên lửa, được đưa vào phục vụ từ những năm 1980.

Trang The Kyiv Independent hôm 15-6 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay ném bom Tu-22M3 bị rơi khi đang hạ cánh trong một chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Irkutsk của nước này.

Theo thông báo, không có thiệt hại nào trên mặt đất và máy bay lúc đó không mang theo vũ khí.

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga gặp nạn khi hạ cánh - Ảnh 1.

Máy bay Tu-22M3. Ảnh: The Moscow Times

Một ủy ban từ Bộ Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga đã được cử tới hiện trường để điều tra vụ việc.

Tu-22M3 là máy bay ném bom chiến lược tầm xa siêu âm kiêm máy bay mang tên lửa, được đưa vào phục vụ từ những năm 1980.

Nga thường sử dụng loại máy bay này để phóng các tên lửa hành trình Kh-22 và Kh-32 trong cuộc xung đột với Ukraine.

Vào tháng 4-2024, Ukraine báo cáo đã bắn hạ một chiếc Tu-22M3 lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra. 

Máy bay được cho là bị bắn trúng cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 300 km.

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