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Thể thao

Olise bùng nổ hat-trick, tuyển Pháp sẵn sàng cho World Cup 2026

Đông Linh (theo Goal, FIFA)

(NLĐO) - Michael Olise lập hat-trick đầu tiên trong màu áo tuyển Pháp, giúp "Les Bleus" đánh bại Bắc Ireland 3-1 ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup.

Bầu không khí lễ hội bao trùm sân Pierre-Mauroy ở Lille khi người hâm mộ dành những tràng pháo tay tri ân HLV Didier Deschamps trong trận đấu sân nhà cuối cùng của ông trước khi khép lại hành trình hơn một thập niên dẫn dắt đội tuyển Pháp.

Olise bùng nổ hat-trick, tuyển Pháp sẵn sàng cho World Cup 2026 - Ảnh 1.

HLV Didier Deschamps được chào đón nồng nhiệt tại Lille

Với đội hình gần như mạnh nhất, tuyển Pháp nhanh chóng áp đặt thế trận trước Bắc Ireland. Kylian Mbappé tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên nhưng không thể đánh bại thủ môn Pierce Charles trong pha đối mặt ở phút 15.

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, đội chủ nhà lại gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ. Aurélien Tchouaméni một lần đưa bóng dội cột dọc, trước khi Mbappé đá bồi tung lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Olise bùng nổ hat-trick, tuyển Pháp sẵn sàng cho World Cup 2026 - Ảnh 2.

Michael Olise làm bùng nổ cầu trường với bàn mở tỉ số phút 43

Sau nhiều nỗ lực, chủ nhà Pháp cuối cùng cũng tìm được bàn mở tỉ số ở phút 43. Cú sút của Ousmane Dembélé vô tình trở thành đường kiến tạo thuận lợi để Michael Olise băng vào dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn phía Bắc Ireland.

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Bước sang hiệp hai, ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich tiếp tục tỏa sáng. Phút 49, Olise nhanh chân dứt điểm sau tình huống bóng bật ra trong vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Olise bùng nổ hat-trick, tuyển Pháp sẵn sàng cho World Cup 2026 - Ảnh 3.

Oliise trong vòng tay đồng đội sau bàn nhân đôi tỉ số

Pháp chơi thanh thoát hơn sau bàn thắng thứ hai nhưng vẫn phung phí nhiều cơ hội. Mbappé cùng Maxence Lacroix lần lượt bỏ lỡ những tình huống thuận lợi để gia tăng cách biệt.

Bất ngờ xảy ra ở phút 68 khi Shea Charles vượt qua Dayot Upamecano rồi căng ngang để Patrick Kelly đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển và rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Bắc Ireland.

Olise bùng nổ hat-trick, tuyển Pháp sẵn sàng cho World Cup 2026 - Ảnh 4.

Olise (11) hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong màu áo tuyển Pháp

Tuy nhiên, mọi hy vọng của đội khách nhanh chóng bị dập tắt bởi khoảnh khắc xuất thần của Olise. Phút 78, tiền vệ 24 tuổi tung cú cứa lòng đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc xa khung thành, hoàn tất cú hat-trick đầu tiên cho tuyển Pháp và ấn định chiến thắng 3-1.

Kết quả này giúp đoàn quân của Didier Deschamps nối dài chuỗi bất bại trước Bắc Ireland lên bảy trận, đồng thời tạo cú hích tinh thần quan trọng trước khi bước vào chiến dịch chinh phục chức vô địch World Cup thứ ba trong lịch sử.

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