Giải trí

MC Vũ Mạnh Cường vừa rời bàn mổ đã đến lớp

Thùy Trang

(NLĐO)-MC Vũ Mạnh Cường với những bước chân dị cảm và trái tim đa cảm trên hành trình truyền lửa.

Vũ Mạnh Cường sống bằng lòng tự trọng với từng lời hứa nhỏ nhất

MC Vũ Mạnh Cường, vừa rời bàn mổ đã đến lớp - Ảnh 1.

Vũ Mạnh Cường tại buôi workshop về nghề mới đây

Khán giả thường thấy một Vũ Mạnh Cường bóng bẩy trong những bộ suit đắt tiền tại các đấu trường nhan sắc hay uy nghiêm trong các sự kiện đại lễ. Thế nhưng, hình ảnh anh "lê chân" bước vào lớp học với đôi chân vừa rời bàn mổ lại mang đến một sức hút hoàn toàn khác biệt và đầy xúc cảm. Đó là chân dung của một ngôi sao không sống bằng ánh hào quang ảo tưởng, mà sống bằng sự tử tế và lòng tự trọng với từng lời hứa nhỏ nhất.

Nếu có ai hỏi về một MC "đa năng" nhất hiện nay, cái tên Vũ Mạnh Cường chắc chắn nằm ở vị trí ưu tiên. Từ danh xưng "MC của các lễ hội" khắp mọi miền đất nước đến người dẫn dắt nhiều mùa Hoa hậu Việt Nam nhất, anh đã chứng minh bản lĩnh qua hàng loạt chương trình truyền hình trực tiếp quy mô và hai lần đoạt Giải Mai Vàng danh giá - do Báo Người Lao Động sáng lập và tổ chức. 

Nhưng ít ai biết rằng, phía sau những tràng pháo tay rộn rã ấy là một người thầy tận tụy của hơn 500 buổi workshop, người luôn dành ưu tiên cao nhất cho những học sinh, sinh viên yêu thích nghề nói.

MC Vũ Mạnh Cường, vừa rời bàn mổ đã đến lớp - Ảnh 2.

Nam MC rời phòng mở để đến buổi workshop vì đã hứa

Sự xuất hiện tại buổi workshop mới đây trong tình trạng chân đang bó băng sưng tấy là minh chứng cho cái "ngông" đầy tích cực của anh. Bác sĩ yêu cầu tĩnh dưỡng, đôi chân cần sự nghỉ ngơi, nhưng trái tim người nghệ sĩ lại hướng về phía khán phòng – nơi những bạn trẻ đang chờ đợi người truyền lửa. 

Anh thú nhận mình cũng lo sợ cho sự phục hồi của bản thân, nhưng nỗi sợ thất hứa còn lớn hơn nỗi sợ đau đớn. Khi nhìn thấy những đôi mắt rạng rỡ của học sinh, anh bảo rằng mình như được tiếp thêm sức mạnh, đến mức cơn đau bỗng chốc "di cư" đi mất, nhường chỗ cho sự thăng hoa của ngôn từ.

Vũ Mạnh Cường có liều thuốc giảm đau đặc biệt

Nhìn lại hành trình 10 năm trước, khi anh từng đứng trên sân khấu với cái chân đầy máu chỉ để hoàn thành vai trò của mình, ta mới hiểu sự tận hiến này đã nằm trong DNA. Dẫu cái giá phải trả là những cơn đau nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời hay sự mất cảm giác ở đôi chân, Vũ Mạnh Cường vẫn chưa bao giờ hối hận. Với anh, sự yêu nghề chính là loại thuốc giảm đau hiệu quả nhất, giúp anh vượt qua mọi rào cản vật lý.

MC Vũ Mạnh Cường, vừa rời bàn mổ đã đến lớp - Ảnh 3.

Yêu nghề chính là liều thuốc giúp anh vượt qua mọi mệt mỏi

Kết thúc buổi, các em ùa đến chụp ảnh, hỏi han. Anh dù mệt vẫn kiên nhẫn trả lời từng em một. Trong thời đại nhiều người dễ dàng bỏ cuộc vì chút khó khăn, Vũ Mạnh Cường nhắc nhở chúng ta rằng: Đam mê thật sự sẽ giúp ta vượt qua cả những giới hạn của cơ thể. Và tình yêu nghề, đôi khi, chính là thứ thuốc thần kỳ nhất. 

Hình ảnh "MC Hoa hậu" đi cà nhắc truyền nghề sẽ còn là câu chuyện truyền cảm hứng dài lâu trong lòng công chúng và những thế hệ học trò sau này.

Vũ Mạnh Cường: "Thắng giải Mai Vàng không phải là ăn may"

(NLĐO) - Vượt qua những ứng viên "khổng lồ", Vũ Mạnh Cường lần thứ 2 chạm sở hữu tượng Mai Vàng.

