Pháp luật

Nhiều góc khuất trong phiên xét xử chia thừa kế của cố diễn viên Đức Tiến

T.Thái

(NLĐO) - Trước thềm phiên tòa, bà Phương cho rằng “nhiều góc khuất” sẽ được phơi bày tại phiên toà này.

Phiên tòa tranh chấp thừa kế giữa vợ và mẹ của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến dự kiến mở ngày 28-10 tại TAND TP HCM, do thẩm phán Châu Thị Điệp làm chủ tọa – người từng xét xử vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Linh. 

Vụ kiện được dư luận đặc biệt quan tâm khi cả hai bên - bà Nguyễn Bình Phương (vợ Đức Tiến) và bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột), đều khẳng định quyền thừa kế hợp pháp đối với tài sản của nam diễn viên quá cố

Trước thềm phiên xử, bà Phương chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng "nhiều góc khuất" trong cuộc đời cố diễn viên sẽ được làm rõ tại tòa.

Theo bà, những vấn đề như ai là người thực sự nuôi nấng, chăm lo cho Đức Tiến từ nhỏ đến khi trưởng thành và lập gia đình sẽ được đưa ra ánh sáng trong phiên xét xử sắp tới.

Theo đơn khởi kiện, bà Phương yêu cầu tòa công nhận quyền thừa kế của mình theo di chúc mà cố diễn viên Đức Tiến lập tại Mỹ. Cụ thể, bà đề nghị được nhận hai tài sản gồm: nhà đất tại phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ), TP HCM và thửa đất số 1841 tại tỉnh Long An (cũ).

Bà Phương cho biết trong di chúc được lập và công chứng ở Mỹ, chồng bà không nhắc đến mẹ ruột. Tuy nhiên, bà đồng ý để bà Ánh và con gái chung của hai vợ chồng – bé M.H, mỗi người nhận 666 triệu đồng từ khối tài sản của cố diễn viên.

Nhiều góc khuất trong phiên xét xử thừa kế của diễn viên Đức Tiến - Ảnh 1.

Gia đình cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến - Ảnh: NLĐO

Sau khi vụ án được TAND TP HCM thụ lý cuối năm 2024, bà Nguyễn Ngọc Ánh đã có yêu cầu phản tố, đề nghị không công nhận bản di chúc do con trai lập ở Mỹ. Theo bà Ánh, di chúc được công chứng ở Mỹ không phù hợp quy định pháp luật Việt Nam nên không có giá trị pháp lý trong nước.

Không dừng lại ở đó, bà Ánh cho rằng căn nhà tại TP HCM là tài sản chung giữa bà và con trai, vì bà có công đóng góp, quản lý và tôn tạo trong nhiều năm. Từ đó, bà đề nghị được hưởng 50% giá trị căn nhà.

Trong phản tố bổ sung, mẹ cố diễn viên tiếp tục đề nghị tòa chia căn nhà của Đức Tiến ở Mỹ, cho rằng đó cũng là tài sản chung và bà có quyền được hưởng một nửa giá trị. Tuy nhiên, TAND TP HCM xác định căn nhà này nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nên không thuộc thẩm quyền giải quyết. 

Tin liên quan

Sắp mở lại phiên tòa tranh chấp thừa kế tài sản của cố diễn viên Đức Tiến

Sắp mở lại phiên tòa tranh chấp thừa kế tài sản của cố diễn viên Đức Tiến

(NLĐO) - TAND TP HCM sẽ mở lại phiên xét xử từng bị hoãn.

Mẹ và vợ cố diễn viên Đức Tiến “trải lòng” trước ngày tòa mở phiên sơ thẩm

(NLĐO) - Phiên xử tới đây hứa hẹn sẽ làm rõ nhiều khúc mắc phía sau câu chuyện gia đình cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến, được công chúng quan tâm

Tranh chấp thừa kế tài sản giữa vợ và mẹ cố diễn viên Đức Tiến: Tòa dự kiến ngày xét xử

(NLĐO) - Trước đó, tòa đã nhiều lần tổ chức hòa giải cho hai bên nhưng không thành.

tranh chấp tài sản TAND TP HCM thừa kế góc khuất Đức Tiến
