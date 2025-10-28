TAND TP HCM xét xử vụ tranh chấp thừa kế giữa mẹ và vợ cố diễn viên Đức Tiến

Hôm nay (28-10), TAND TP HCM mở phiên xét xử vụ tranh chấp thừa kế giữa bà Nguyễn Bình Phương – vợ cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến – và bà Nguyễn Ngọc Ánh, mẹ ruột của anh. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Châu Thị Điệp.



Vụ kiện thu hút sự quan tâm lớn của công chúng, không chỉ vì người trong cuộc là gia đình của nam diễn viên từng hoạt động sôi nổi trong làng giải trí, mà còn bởi những tranh luận pháp lý xoay quanh hiệu lực của bản di chúc lập ở nước ngoài.

Hai phía đều khẳng định quyền thừa kế hợp pháp

Theo đơn khởi kiện, bà Nguyễn Bình Phương cho biết chồng mình – cố diễn viên Đức Tiến – đã lập di chúc có công chứng tại Mỹ, trong đó bà là người thừa kế chính. Từ đó, bà yêu cầu tòa án công nhận hiệu lực pháp lý của di chúc và quyền sở hữu đối với hai tài sản: Một căn nhà tại phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức, TP HCM); Một thửa đất tại tỉnh Long An.

Hình ảnh gia đình cố diễn viên - Ảnh: NLĐO

Bà Phương cho biết trong bản di chúc được công chứng tại Mỹ, cố diễn viên không đề cập đến mẹ ruột. Tuy nhiên, bà vẫn thể hiện thiện chí khi đề nghị chia cho bà Ánh và con gái chung của hai vợ chồng – bé M.H. – mỗi người 666 triệu đồng từ khối tài sản của người quá cố.

Phía bị đơn, bà Nguyễn Ngọc Ánh, đã nộp đơn phản tố sau khi vụ án được TAND TP HCM thụ lý vào cuối năm 2024. Bà đề nghị không công nhận giá trị pháp lý của bản di chúc lập tại Mỹ, với lý do văn bản này "không phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam" nên không thể làm căn cứ để phân chia di sản trong nước.

Bên cạnh đó, bà Ánh cho rằng căn nhà tại TP HCM là tài sản chung giữa bà và con trai, bởi bà có công đóng góp tài chính, công sức tôn tạo, duy trì và quản lý trong nhiều năm. Vì vậy, bà đề nghị được hưởng 50% giá trị căn nhà.