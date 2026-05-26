Thể thao

Tay vợt 17 tuổi đánh bại cựu vô địch Mỹ mở rộng, trong trận ra mắt Grand Slam

Quốc An- Ảnh: X

(NLĐO) - Trong tối 26-5, tay vợt 17 tuổi người Pháp Moise Kouame đã đánh bại nhà cựu vô địch Mỹ mở rộng trong 3 ván để tiến vào vòng 2 Roland Garros 2026.

Tay vợt 17 tuổi, Moise Kouame đang trở thành hiện tượng mới của quần vợt Pháp sau màn ra mắt không thể ấn tượng hơn tại một giải Grand Slam. Ở Roland Garros 2026, Moise đánh bại cựu vô địch Mỹ mở rộng Marin Cilic ngay ở vòng đầu tiên.

Trên sân Simonne-Mathieu tối 26-5, Kouame vượt qua cựu số 3 thế giới Marin Cilic với tỉ số 7-6(4), 6-2, 6-1 trong trận đấu kéo dài 2 giờ 38 phút. Tay vợt trẻ người Pháp tận dụng tối đa lợi thế khán giả nhà để tạo nên cú sốc lớn tại giải Grand Slam sân đất nện.

Kouame hiện xếp hạng 318 ATP nhưng đã cho thấy sự lì lợm đáng kinh ngạc trước đàn anh hơn mình 20 tuổi. Anh cứu cả 3 break point trong set đầu tiên trước khi thắng tie-break, rồi hoàn toàn áp đảo Cilic ở hai set còn lại bằng những cú giao bóng uy lực và khả năng di chuyển đầy tốc độ.

Chiến thắng này giúp Kouame trở thành tay vợt nam đầu tiên sinh từ năm 2008 trở về sau thắng một trận đấu Grand Slam. Anh cũng là tay vợt trẻ nhất thắng trận tại Roland Garros kể từ năm 1991, đồng thời là người trẻ nhất thắng trận ở vòng chính Grand Slam kể từ Bernard Tomic tại Úc mở rộng 2009.

Không chỉ gây ấn tượng bằng chuyên môn, Kouame còn khiến khán giả Paris phấn khích với phong cách thi đấu bùng nổ, nhiều pha xử lý ngẫu hứng gợi nhớ đến đàn anh Gael Monfils – người vừa chia tay Roland Garros trước đó một ngày.

Thực tế, đây không phải lần đầu Kouame tạo tiếng vang trong năm 2026. Hồi tháng 3, tay vợt trẻ người Pháp từng gây chú ý tại Miami Open khi thắng ngược Zachary Svajda 5-7, 6-4, 6-4 ngay trong lần đầu dự ATP Masters 1000. Chiến thắng đó giúp anh trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử thắng trận ở một giải Masters 1000 trên mặt sân cứng và còn nhận lời chúc mừng từ Novak Djokovic.

Trước Roland Garros, Kouame cũng liên tiếp tạo dấu ấn ở các giải ATP Tour và Masters, bao gồm việc dự vòng chính Monte-Carlo Masters và có cơ hội tập luyện cùng Jannik Sinner.

Từ vị trí 876 thế giới hồi đầu năm, Kouame gần như chắc chắn vào top 300 ATP sau Roland Garros 2026 và đang tăng mạnh lên hạng 252 trên bảng xếp hạng live.

Ở vòng hai, tài năng trẻ người Pháp sẽ gặp hạt giống số 20 Cameron Norrie hoặc Adolfo Daniel Vallejo.

Nadal đánh giá cao lựa chọn của Alcaraz, nói về chấn thương của đàn em

