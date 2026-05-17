Bà trùm bột ngọt giả ở TPHCM điều hành đàn em hoạt động ra sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bà trùm bột ngọt giả ở TPHCM điều hành đàn em hoạt động ra sao?

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Một đường dây bột ngọt giả ở TPHCM vừa được triệt phá, đáng chủ ý các đối tượng có mạng lưới tiêu thụ rộng khắp với số lượng cực lớn

Ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Dương Thị Yến Oanh (SN 1979), Dương Thị Yến Xuân (SN 1970) và Thạch Hiểu (SN 1979) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm".

Trong đó, đối tượng Dương Thị Yến Oanh bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt và đang bị tạm giam trong một vụ án khác cũng liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ bột ngọt giả. 

Công an TPHCM nhận định đây là đường dây hoạt động khá tinh vi do Dương Thị Yến Oanh cầm cầu, điều hành với thủ đoạn tinh vi. 

Đại lý phân phối rộng khắp

Bất ngờ kiểm tra một khu nhà trọ tại ấp 12, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh, lực lượng công an phát hiện cơ sở đang tổ chức sang chiết, đóng gói bột ngọt và hạt nêm giả các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường.

Công an thu giữ hơn 3 tấn sản phẩm nghi giả gồm bột ngọt và hạt nêm đã được đóng gói thành phẩm. Ngoài ra, hơn 5.000 bao bì in sẵn nhãn hiệu của nhiều thương hiệu gia vị quen thuộc, cùng máy ép nhiệt, dụng cụ đóng gói và nhiều thiết bị phục vụ việc sản xuất hàng giả cũng bị công an tạm thu.

Bà trùm bột ngọt giả ở TPHCM điều hành đàn em hoạt động ra sao? - Ảnh 1.

Dương Thị Yến Oanh (trái) và Hồ Tú Phụng

Kết quả điều tra bước đầu xác định Dương Thị Yến Oanh (SN 1979) và Hồ Tú Phụng (SN 1981) là những người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây. 

Hai người này đã tổ chức thu mua nguyên liệu, chuẩn bị bao bì, thuê địa điểm và trực tiếp thực hiện việc sang chiết, đóng gói sản phẩm giả để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Oanh và Phụng khai nhận đã cùng Dương Hoàng Hiếu (SN 1969) sản xuất bột ngọt, bột nêm giả các thương hiệu nổi tiếng, sau đó phân phối cho các cửa hàng tạp hóa, hộ kinh doanh và đại lý nhỏ lẻ trên địa bàn Tây Ninh và một số tỉnh, thành lân cận nhằm thu lợi bất chính. Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố Oanh, Phụng và Hiếu.

Thủ đoạn tinh vi, quy mô rộng lớn

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Bà trùm bột ngọt giả ở TPHCM điều hành đàn em hoạt động ra sao? - Ảnh 2.

Dương Thị Yến Xuân và Thạch Hiểu tại Công an TPHCM

Quá trình tuần tra trên đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, công an phát hiện Thạch Hiểu (SN 1979) đang vận chuyển nhiều thùng carton có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. 

Bà trùm bột ngọt giả ở TPHCM điều hành đàn em hoạt động ra sao? - Ảnh 3.

Bà trùm bột ngọt giả ở TPHCM điều hành đàn em hoạt động ra sao? - Ảnh 4.

Bên trong cơ sở sản xuất bột ngọt giả

Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đấu tranh tại chỗ, Hiểu thừa nhận đây là hàng giả, được sản xuất để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Bà trùm bột ngọt giả ở TPHCM điều hành đàn em hoạt động ra sao? - Ảnh 5.

Hơn 4000 tấn bột ngọt giả đã đưa ra thị trường ở TPHCM

Từ lời khai của đối tượng, cơ quan điều tra mở rộng vụ án và xác định Dương Thị Yến Oanh là người chủ mưu, đứng ra tổ chức mua bao bì giả nhãn hiệu của một thương hiệu bột ngọt uy tín để cung cấp cho đồng phạm sang chiết, đóng gói sản phẩm giả. 

Clip Công an TPHCM khám xét cơ sở sản xuất bột ngọt giả

Một đối tượng khác là Dương Thị Yến Xuân (SN 1970) tham gia cất giấu hàng hóa, giao nhận bao bì và nhận tiền từ việc tiêu thụ hàng giả.

Khám xét đồng loạt tại ba địa điểm, công an thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm, hơn 23.000 bao bì giả các loại, khoảng 70kg bột ngọt nguyên liệu không rõ nguồn gốc cùng cân điện tử, máy ép nhiệt, dụng cụ sang chiết, đóng gói và nhiều tài liệu liên quan. 

Giật mình với các con số

Với số lượng bao bì bị thu giữ (hơn 23.000 bao bì), nếu trót lọt, một lượng rất lớn bột ngọt giả có thể được đưa đến tay người tiêu dùng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu mua bột ngọt trôi nổi, không qua kiểm định chất lượng, sau đó đóng gói trong bao bì giả của thương hiệu nổi tiếng để đánh lừa người tiêu dùng. 

Hơn 4 tấn bột ngọt giả đã được sản xuất và tiêu thụ tại các cửa hàng, tiệm tạp hóa trên địa bàn TPHCM, mang lại khoản lợi bất chính đặc biệt lớn.

Theo cơ quan điều tra, bột ngọt là phụ gia thực phẩm được sử dụng trực tiếp trong bữa ăn hằng ngày.

Việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh có thể gây ảnh hưởng đến gan, thận, hệ tiêu hóa và sức khỏe lâu dài của người tiêu dùng.

Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng và trật tự quản lý kinh tế.


Tin liên quan

Công an TPHCM tiếp nhận 18 công dân trẻ bị trục xuất

Công an TPHCM tiếp nhận 18 công dân trẻ bị trục xuất

(NLĐO) - Công an TPHCM phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 18 công dân trẻ bị trục xuất, quản lý theo quy định của pháp luật

Cao điểm ra quân 45 ngày, Công an TPHCM xử phạt rất nhiều người

(NLĐO) - Công an TPHCM đang mở cao điểm 45 ngày ra quân ở tất cả các phường xã, xử phạt nhiều người về một hành vi vi phạm

Công an TPHCM khám xét nhiều địa điểm, thi hành lệnh bắt để tạm giam 3 người

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt 3 người có hành vi vi phạm pháp luật khi khám xét nhiều địa điểm

Công an TPHCM Bột ngọt bột ngọt giả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo