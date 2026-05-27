Thể thao

Khủng hoảng Real Madrid lan sang cả tuyển quốc gia

HOÀNG HIỆP

HLV Luis de la Fuente không triệu tập bất kỳ cầu thủ Real Madrid nào dự World Cup 2026, tạo cú sốc với bóng đá xứ bò tót

Gần một thế kỷ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đây là lần đầu tiên đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hoàn toàn vắng bóng trong màu áo "La Roja".

Khủng hoảng phong độ

Quyết định của thuyền trưởng tuyển Tây Ban Nha phản ánh rất rõ thực trạng hiện tại của đội chủ sân Bernabeu: khủng hoảng phong độ, thiếu ổn định và không còn nhiều nhân tố người Tây Ban Nha đạt đẳng cấp cao.

Trong quá khứ, Real Madrid luôn đóng góp những cầu thủ quan trọng cho "La Roja" ở các giải đấu lớn, tiêu biểu là thế hệ vàng vô địch World Cup 2010 với đội trưởng Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso... Đáng chú ý, tập thể Tây Ban Nha duy nhất từng vô địch thế giới cũng được dẫn dắt bởi một cựu cầu thủ Real Madrid, HLV Vicente del Bosque.

Khủng hoảng Real Madrid lan sang cả tuyển quốc gia - Ảnh 1.

Dani Carvajal không thể có lần thứ 3 liên tiếp dự World Cup (Ảnh: REAL MADRID FC)

Vài năm gần đây, số lượng cầu thủ Real Madrid được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha dự World Cup hay Euro ngày càng giảm. Tại sân chơi thế giới ở Nga năm 2018, có 6 gương mặt thuộc biên chế "Los Blancos" nằm trong đội hình "La Roja". Đến Euro 2020 (được tổ chức vào năm 2021 do dịch COVID-19), đội tuyển Tây Ban Nha không có cầu thủ nào của Real Madrid.

"Kền kền trắng" đang trải qua giai đoạn tăm tối nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sau khi chiêu mộ ngôi sao người Pháp Kylian Mbappé vào tháng 7-2024, Real Madrid đã có 2 mùa liên tiếp trắng tay trên mọi đấu trường. Những cái tên từng được xem là ứng viên sáng giá như Dani Carvajal, đội phó tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2024, hay Alvaro Carreras không còn duy trì được phong độ và nền tảng thể lực tốt nhất. Thậm chí, Carvajal còn không có tên trong danh sách sơ bộ trong khi hậu vệ phải Pedro Porro vẫn được chọn sau mùa giải khó khăn cùng Tottenham.

Cú sốc của bóng đá xứ bò tót

Trường hợp đáng tiếc nhất có lẽ là Dean Huijsen. Trung vệ 21 tuổi từng được đánh giá rất cao và gần như nắm chắc suất đá chính cho đại diện xứ bò tót nhờ màn trình diễn ấn tượng tại Bournemouth. Thế nhưng, từ lúc cập bến Bernabeu, anh không giữ được sự ổn định và đánh mất suất đến Bắc Mỹ mùa hè này vào tay Pau Cubarsi (Barcelona) và Marc Pubill (Atletico Madrid).

Khủng hoảng Real Madrid lan sang cả tuyển quốc gia - Ảnh 2.

Chuyển sang Real Madrid có thể là quyết định sai lầm của Dean Huijsen (Ảnh: REAL MADRID FC)

Mặt khác, việc Real Madrid gần đây phụ thuộc nhiều vào các ngôi sao quốc tế như Mbappé, Vinicius Junior hay Jude Bellingham càng khiến đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha không còn nhiều lựa chọn chất lượng cho "La Roja". Hậu vệ Fran Garcia và Raul Asencio gần như nằm ngoài kế hoạch của De la Fuente. Ở tuyến giữa, Dani Ceballos không thể cạnh tranh lại Pedri đang có phong độ cao và Fabian Ruiz góp công lớn giúp PSG giành cú ăn ba mùa 2024-2025.

Sự vắng mặt của các cầu thủ Real Madrid ở tuyển Tây Ban Nha đợt này có thể là cú sốc của bóng đá xứ bò tót. Song dưới góc độ chuyên môn, người hâm mộ "La Roja" có cơ sở để kỳ vọng vào kết quả của đội nhà tại World Cup 2026. Vì De la Fuente đang ưu tiên phong độ, sự phù hợp chiến thuật và tính gắn kết hơn là danh tiếng CLB.

Nhà cầm quân 64 tuổi nhấn mạnh trong buổi họp báo mới đây: "Tôi không quan tâm đến xuất thân của các cầu thủ. Họ là đại diện cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha nên tôi không có sự thiên vị cho một CLB cụ thể nào". 

Nhìn rộng ra các đội tuyển khác, rất nhiều gương mặt Real Madrid không thể đến Bắc Mỹ mùa hè này. Hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold không đủ sức thuyết phục HLV tuyển Anh Thomas Tuchel, còn tiền vệ Eduardo Camavinga đã phải trả giá cho một mùa giải tệ hại bằng việc đánh mất vị trí trong đội hình tuyển Pháp. Tiền vệ trẻ Franco Mastantuono nhiều khả năng cũng bị gạch tên trong danh sách cuối cùng của tuyển Argentina sau 23 lần ra sân tại La Liga khi chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Khủng hoảng Real Madrid lan sang cả tuyển quốc gia - Ảnh 3.


Jose Mourinho đạt thỏa thuận trở lại nắm quyền ở Real Madrid

Jose Mourinho đạt thỏa thuận trở lại nắm quyền ở Real Madrid

(NLĐO) – Chủ tịch Florentino Perez xem Jose Mourinho là lựa chọn hàng đầu trong việc tái thiết Real Madrid, đưa "Người đặc biệt" trở lại Bernabeu sau 13 năm.

Mourinho tái xuất để "dẹp loạn" phòng thay đồ Real Madrid

(NLĐO) - HLV Jose Mourinho được cho là đã xác nhận trở lại ghế nóng của Real Madrid nhằm thay thế Alvaro Arbeloa.

Tây Ban Nha chốt danh sách World Cup 2026: Cầu thủ Real Madrid lần đầu vắng bóng

(NLĐO) - HLV Luis de la Fuente công bố danh sách tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026, tạo nên một trong những quyết định gây chú ý nhất lịch sử bóng đá nước này

Real Madrid Tây Ban Nha đội tuyển Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia World Cup 2026
