Miền Tây: Cua biển cột bằng dây nilon giá 450.000 đồng/kg

Ngày 15-10, theo ghi nhận của phóng viên, cua biển có gạch trói bằng dây nilon trên thị trường tỉnh Cà Mau được thương lái đến tận vuông thu mua với giá 450.000 đồng/kg; cua y 5 (cua đực từ 500 gram/con trở lên) 380.000 đồng/kg; cua y 3 (cua đực từ 300 đến dưới 500 gram/con) 320.000 đồng/kg...

Cua biển Cà Mau trói dây nilon luôn được thương lái thu mua với giá cao hơn so với trói bằng dây vải

Cua gạch cột bằng dây vải (dây vải thấm nước nên tăng trọng lượng hơn trói dây nilon) được thương lái thu mua với giá 380.000 đồng/kg; cua y 5 giá 330.000 đồng/kg; cua y 3 giá 270.000 đồng/kg. Loại đặc sản này được bán ra thị trường cao hơn mức giá thu mua trong người dân từ 30.000 – 100.000 đồng/kg (tùy loại và thời điểm).

"Cua gạch là cua cái có phần gạch màu đỏ hoặc vàng nằm dưới phần mai. Dù cua đã đủ gạch nhưng trọng lượng dưới 300 gram/con thì thương lái vẫn thu mua bằng với giá cua y 3" – ông Huỳnh Văn Luyến (ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) lý giải.

Theo nhận định của thương lái, giá cua biển Cà Mau từ đây đến cuối năm sẽ còn tiếp tục tăng mạnh vì Cà Mau sắp tổ chức Ngày hội Cua lần thứ II, Tết dương lịch và Tết cổ truyền. Cà Mau được xem là "thủ phủ" cua của cả nước, ngành hàng này đã mang về nguồn thu cho địa phương hàng ngàn tỉ đồng/năm.