Miền Trung: Bộ đội Biên phòng trực 100% quân số đối phó bão số 10 Bualoi

VIDEO: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị căng mình ứng phó với bão số 10

Ngày 28-9, trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các phương án ứng phó khẩn cấp, đồng thời kêu gọi hàng ngàn tàu thuyền ngư dân khẩn trương vào nơi trú bão an toàn.

Theo Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, toàn bộ lực lượng đã tăng cường 100% quân số trực, sẵn sàng cơ động với 47 ô tô, 6 tàu và 29 ca nô khi có tình huống khẩn cấp. Các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra điểm xung yếu, hồ đập, khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời chuẩn bị phương án di dời dân.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 8.577 phương tiện với 23.232 lao động. Tính đến 5 giờ sáng nay (28-9), tất cả tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm đã vào nơi tránh trú an toàn.

BĐBP Quảng Trị đã triển khai 75 tổ với 305 cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền cũng bố trí 17 tổ với 37 cán bộ, phối hợp cùng địa phương chốt chặn, tuyên truyền người dân tại những điểm ngập lụt, hạn chế rủi ro do bão gây ra.

Trong sáng 28-9, mưa lớn đã xuất hiện trên diện rộng tại Quảng Trị, nhiều nơi lượng mưa vượt 100 mm khi bão số 10 tiến nhanh vào biển Đông.

Dưới đây một số hình ảnh của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị căng mình ứng phó trước giờ bão đổ bộ:

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị hỗ trợ ngư dân di chuyển phương tiện thuyền thúng vào bờ tránh bão số 10

Sẵn sàng phương tiện cứu hộ khi có tình huống xảy ra

Hình ảnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão

Cán bộ biên phòng Quảng Trị hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn trước bão số 10.

Tuyên truyền người dân ở các vùng xung yếu sẵn sàng di dời trước giờ bão đổ bộ

Tàu thuyền đã được neo đậu tại âu thuyền Cửa Phú, tỉnh Quảng Trị

Trước đó, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, yêu cầu các địa phương kích hoạt phương án ứng phó thiên tai cấp độ 3, lập chốt cảnh báo tại các điểm sạt lở, ngầm tràn; đồng thời kiểm tra an toàn hồ đập, rà soát hơn 150 điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động ứng phó. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Cấm tàu ra khơi từ 17 giờ ngày 27-9 cho đến khi biển an toàn. Người dân cần chằng chống nhà cửa, kho tàng, biển hiệu, cắt tỉa cây xanh; huy động lực lượng hỗ trợ trường học, trạm y tế, hộ gia đình chính sách, người neo đơn. Các cơ quan, xí nghiệp chủ động gia cố trụ sở, di dời thiết bị đến nơi an toàn.

Lý Sơn bắt đầu có gió mạnh kèm mưa lớn

Sáng 28-9, thông tin từ lãnh đạo đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, vùng biển Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 6-7.

"Đặc biệt lúc 9 giờ sáng nay, Lý Sơn đã có gió rất mạnh, ước chừng cấp 8 cùng mưa lớn xối xả. Một số cây cối trên đảo bị ngã đổ, gãy nhánh", một lãnh đạo đặc khu Lý Sơn cho biết.

Là địa phương đầu tiên của Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng bão số 10, đặc khu Lý Sơn ngay từ ngày 27-9 đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống, từ neo cột tàu thuyền đến di chuyển lồng bè nuôi hải sản vào nơi an toàn.

Ly Sơn gió mạnh

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng bão, vùng biển của tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có mưa rào và dông, gió cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,5 - 4,0 m.

Trong ngày và đêm 28-9, vùng biển ngoài khơi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh độ cao sóng 4,0 - 6,0 m.

CLIP: Biên phòng, dân quân TP Huế khẩn trương cõng dân chạy bão số 10 Bualoi

Sáng 28-9, trước diễn biến bão số 10 Bualoi áp sát vùng bờ biển, chính quyền địa phương các xã, phường ở TP Huế đang khẩn cấp di dời dân ở vùng xung yếu.

Ghi nhận tại phường Thuận An, một địa phương có đường bờ biển dài và ven khu vực đầm phá Tam Giang cho thấy ngay từ sáng sớm, các lực lượng như biên phòng, công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố... được phân ra từng địa bàn để đến các vị trí xung yếu vận động, giúp dân đến trú ngụ tại các trường học, nhà cao tầng kiên cố.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết địa phương này sẽ di dời hơn 700 hộ dân tránh bão số 10 Bualoi, công tác này hoàn thành trước 10 giờ ngày 28-9.



Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ dân sự TP Huế cho biết địa phương này phải tiến hành di dời 3.038 hộ với 9.977 khẩu, tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển, đầm phá.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, trong ngày 28 và 29-9, trên đất liền vùng ven biển TP Huế có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 Bualoi nên từ ngày 28 đến 29-9 tại TP Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-350mm, có nơi trên 500 mm. năng và người dân cần theo dõi, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo mới nhất về diễn biến của bão.

Lực lượng phường Thuận An di chuyển một chiếc ghe của người dân nằm sát mép biển đến vị trí an toàn trước bão số 10 Bualoi.

Biên phòng, dân quân tự vệ cõng các em bé rời khỏi nhà ven biển đến nơi an toàn.

Một cụ ông được lực lượng phường Thuận An cõng lên ô tô để đến nơi trú ẩn.

Dìu một cụ bà rời khỏi ngôi nhà ven biển Thuận An.

Lực lượng phường Thuận An giúp dân di dời đến nơi an toàn.

Đưa một người dân bị tai biến đến nơi tránh trú bão.