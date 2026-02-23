Ban tổ chức Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) xác nhận Lionel Messi không vi phạm bất kỳ quy định nào của giải đấu sau khi xem xét đoạn video gây tranh cãi liên quan đến khu vực phòng thay đồ trọng tài.

Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip cho thấy đội trưởng Inter Miami dường như bước vào khu vực dành cho tổ trọng tài sau trận thua 0-3 trước Los Angeles FC trên sân LA Memorial Coliseum. Chân sút Argentina tỏ vẻ bức xúc và đầy khó chịu khi đi theo vào cửa phòng thay đồ trọng tài, nhưng người đồng đội Suarez đã kịp thời xuất hiện ngăn cản sau vài giây.

Messi bức xúc đi theo đội ngũ trọng tài điều hành trận đấu (Clip: X)

Tuy nhiên, thông báo của MLS với kết luận chính thức cho biết khu vực Messi đi qua không thuộc diện hạn chế, và cánh cửa anh mở không phải phòng thay đồ của các trọng tài. Vì vậy, vụ việc sẽ không bị chuyển lên Ủy ban kỷ luật MLS.

Đại diện Ban trọng tài chuyên nghiệp của giải cũng xác nhận khi làm việc với các quan chức trận đấu rằng Messi không hề vào phòng trọng tài.

Ở trận đấu này, siêu sao người Argentina chơi đủ 90 phút và bị khóa chặt khiến Inter Miami vẫn trắng tay trong ngày ra quân.

Theo lịch thi đấu, Inter Miami sẽ làm khách trên sân của Orlando City SC ngày 1-3, với mục tiêu tìm lại điểm số sau khởi đầu kém may mắn.