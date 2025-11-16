HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Mở lối nghề nghiệp cho lao động trẻ

TRUNG NAM

Job Link 2025 ghi nhận nhiều bạn trẻ định hướng rõ nghề nghiệp, tìm được việc làm phù hợp, trong khi doanh nghiệp tiếp cận đúng nguồn ứng viên

Sự kiện Job Link 2025 - chuỗi kết nối trực tiếp giữa người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp (DN) do Báo Người Lao Động tổ chức - đã khép lại với những kết quả "đo đếm được", cả về cơ hội việc làm lẫn sự thay đổi tích cực trong tư duy lập nghiệp của nhiều lao động trẻ.

Tự tin nắm bắt cơ hội

Nhiều bạn trẻ bước ra khỏi sự kiện với một tâm thế rất khác: rõ ràng hơn về nghề nghiệp mình muốn theo đuổi, tự tin hơn vào năng lực và nắm chắc cơ hội có được việc làm phù hợp. Không ít bạn thừa nhận trước khi đến với Job Link 2025, họ còn khá mơ hồ về nghề nghiệp hoặc loay hoay tìm hướng phát triển lâu dài. Điều họ nhận được không chỉ là cơ hội ứng tuyển, mà còn là sự định hướng thực tế từ các chuyên gia nhân sự có uy tín.

Nguyễn Văn Khánh (24 tuổi, phường Xuân Hòa, TP HCM) chia sẻ rằng bản thân đã từng tham dự nhiều sàn giao dịch việc làm nhưng chưa thỏa mãn". Chỉ đến Job Link 2025, Khánh mới được tư vấn kỹ về lộ trình nghề nghiệp. "Em học công nghệ chế biến nhưng lại băn khoăn không biết có phù hợp với khối ngành thực phẩm - đồ uống hay logistics. 

Ở Job Link 2025, em được nhà tuyển dụng đưa ra lời khuyên rất cụ thể, chẳng hạn nếu theo ngành logistics thì cần rèn thêm gì, còn nếu chọn sản xuất - chế biến thì kỹ năng nào là ưu tiên" - Khánh nói. Sau buổi trao đổi, Khánh quyết định nộp hồ sơ vào một công ty thực phẩm lớn có gian hàng tại sự kiện. Nhờ phỏng vấn trực tiếp tại chỗ, Khánh đã trúng tuyển thực tập sinh kỹ thuật.

Mở lối nghề nghiệp cho lao động trẻ - Ảnh 1.

Một doanh nghiệp tại Job Link 2025 tư vấn cho người lao động đi xuất khẩu lao động. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong khi đó, Lê Thị Minh Anh (22 tuổi, phường Thủ Đức, TP HCM), tốt nghiệp ngành marketing, cho biết em từng thất vọng khi liên tục bị từ chối ở các vị trí truyền thông, do thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Ở Job Link, 2025, đại diện DN đã xem CV (hồ sơ ứng tuyển), chỉnh lại từng phần và hướng dẫn em cách hoàn thiện. 

"Tôi còn được gặp đúng nhà tuyển dụng đang cần nhân sự marketing nội bộ. Buổi phỏng vấn diễn ra ngay tại gian hàng và em được hẹn vòng cuối trong tuần tới. Em thấy mình tiến bộ và tự tin hơn rất nhiều" - Minh Anh thông tin.

Không chỉ sinh viên mới ra trường, những lao động đã có kinh nghiệm cũng tìm thấy cơ hội nâng cấp nghề nghiệp. Trần Quốc Duy (27 tuổi) - từng làm công nhân may, bày tỏ: "Tôi muốn chuyển sang làm quản lý chuyền nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tham gia Job Link 2025, tôi được hướng dẫn bộ kỹ năng cần thiết và được gợi ý tham gia khóa đào tạo ngắn hạn của một DN trong KCX. Điều khiến tôi vui nhất là nhận ra mình hoàn toàn có thể phát triển sự nghiệp chứ không chỉ làm công việc hiện tại mãi".

Đánh giá chính xác năng lực ứng viên

Không chỉ NLĐ, các DN tham gia Job Link 2025 cũng đánh giá cao chất lượng ứng viên đến sự kiện. Việc trao đổi trực tiếp, kiểm tra nhanh kỹ năng giúp họ rút ngắn quy trình tuyển dụng, nhất là với các vị trí thời vụ - bán thời gian hoặc yêu cầu số lượng lớn.

Đại diện Công ty Bất động sản Bcons PS, cho biết rất bất ngờ vì số hồ sơ đạt yêu cầu cao hơn dự kiến. Theo ông Trần Tuấn Hào - Giám đốc Khối tuyển dụng và Đào tạo Bcons PS, ứng viên tới sự kiện lần này chuẩn bị khá kỹ. Nhiều bạn mang theo đầy đủ giấy tờ, sẵn sàng phỏng vấn và thử tay nghề ngay. Điều đó giúp công ty đánh giá chính xác năng lực, rút ngắn thời gian sàng lọc. "Có khoảng 60% ứng viên chúng tôi tiếp cận phù hợp với tiêu chí ban đầu - đây là con số rất tích cực" - ông Hào nói.

Ở nhóm ngành dịch vụ - thương mại, nhu cầu tuyển dụng dịp cuối năm luôn tăng mạnh. Đại diện thương hiệu Som Tum Thai đánh giá cao thái độ cầu thị của ứng viên trong sự kiện. Chuỗi nhà hàng chuyên về món ăn Thái Lan này đang cần tuyển nhiều vị trí từ nay đến cuối năm. "Tại Job Link 2025, nhiều bạn trẻ chủ động đặt câu hỏi về ca làm, mức lương thử việc, lộ trình tăng bậc và cơ hội trở thành quản lý. Điều này cho thấy các bạn bắt đầu quan tâm đến nghề nghiệp dài hạn, không chỉ đi làm tạm" - vị đại diện nói.

Không ít DN cho rằng Job Link 2025 tạo nên sự khác biệt nhờ mô hình trực tiếp - tương tác. NLĐ có thể thử việc nhanh, xem mô tả công việc thực tế, còn DN nhìn thấy tác phong và tâm thế ứng viên - những yếu tố khó đánh giá qua hồ sơ online.

Bên cạnh các hoạt động chính, Job Link 2025 còn có nhiều buổi tư vấn nghề nghiệp chuyên sâu, diễn đàn xu hướng thị trường lao động, các talkshow hướng nghiệp, hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn, định vị bản thân... Những nội dung này thu hút đông đảo người trẻ tham dự, nhất là sinh viên chuẩn bị ra trường.

Các chuyên gia nhân sự tại sự kiện nhận định thị trường lao động cuối năm đang có nhu cầu lớn ở các nhóm ngành: bán lẻ, logistics, siêu thị, chế biến - chế tạo, dịch vụ khách hàng, vận tải - kho bãi. Nhưng ứng viên trẻ vẫn gặp hạn chế ở 3 điểm: thiếu kinh nghiệm thực tế, kỹ năng giao tiếp yếu và tư duy nghề nghiệp chưa rõ ràng. Job Link 2025 là cầu nối giúp rút ngắn khoảng cách giữa kỳ vọng của DN và mức độ sẵn sàng của NLĐ. 

Hàng chục ngàn cơ hội việc làm dịp cuối năm

Ngày 15-11, tại Trường CĐ Đồng Khởi (xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long), Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long phối hợp các sở, ban ngành tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2025 với chủ đề "Kết nối việc làm bền vững trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước giữa học sinh, sinh viên, NLĐ với DN và cơ sở đào tạo nghề nghiệp". Tham gia sự kiện hơn 1.200 học sinh, sinh viên và NLĐ trên địa bàn được tư vấn nghề nghiệp, tìm hiểu việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động, học nghề...

Trước đó, ngày 14-11, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ phối hợp với Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) tổ chức Ngày hội Việc làm ngành xây dựng - Phiên giao dịch việc làm trực tuyến quý IV/2025. Ngày hội có sự tham gia của 165 DN (trực tiếp và trực tuyến) của nhiều tỉnh, thành, tuyển dụng 25.836 vị trí việc làm với đa dạng ngành nghề.

C.Linh


Tin liên quan

Chương trình "Giao lưu nghề nghiệp và tư vấn pháp luật" tại Job Link 2025: Thiết thực, ý nghĩa

(NLĐO) – Chương trình thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ tham dự.

Job Link 2025 “phủ sóng” truyền thông

(NLĐO) – Các cơ quan báo chí nhận định Joblink 2025 là một trong những ngày hội việc làm có quy mô lớn và sức lan tỏa mạnh.

Người trẻ thu hoạch gì sau Job Link 2025?

(NLĐO) - Kết thúc Job Link 2025, người trẻ rời sự kiện với bộ hành trang toàn diện: cơ hội việc làm, tầm nhìn chiến lược, kiến thức thực tiễn và pháp lý

lao động trẻ cơ hội việc làm thực tập sinh xuất khẩu lao động nhu cầu tuyển dụng tư vấn nghề nghiệp kỹ năng giao tiếp tuyển dụng lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo