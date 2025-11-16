Mở lối nghề nghiệp cho lao động trẻ

Sự kiện Job Link 2025 - chuỗi kết nối trực tiếp giữa người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp (DN) do Báo Người Lao Động tổ chức - đã khép lại với những kết quả "đo đếm được", cả về cơ hội việc làm lẫn sự thay đổi tích cực trong tư duy lập nghiệp của nhiều lao động trẻ.

Tự tin nắm bắt cơ hội

Nhiều bạn trẻ bước ra khỏi sự kiện với một tâm thế rất khác: rõ ràng hơn về nghề nghiệp mình muốn theo đuổi, tự tin hơn vào năng lực và nắm chắc cơ hội có được việc làm phù hợp. Không ít bạn thừa nhận trước khi đến với Job Link 2025, họ còn khá mơ hồ về nghề nghiệp hoặc loay hoay tìm hướng phát triển lâu dài. Điều họ nhận được không chỉ là cơ hội ứng tuyển, mà còn là sự định hướng thực tế từ các chuyên gia nhân sự có uy tín.

Nguyễn Văn Khánh (24 tuổi, phường Xuân Hòa, TP HCM) chia sẻ rằng bản thân đã từng tham dự nhiều sàn giao dịch việc làm nhưng chưa thỏa mãn". Chỉ đến Job Link 2025, Khánh mới được tư vấn kỹ về lộ trình nghề nghiệp. "Em học công nghệ chế biến nhưng lại băn khoăn không biết có phù hợp với khối ngành thực phẩm - đồ uống hay logistics.

Ở Job Link 2025, em được nhà tuyển dụng đưa ra lời khuyên rất cụ thể, chẳng hạn nếu theo ngành logistics thì cần rèn thêm gì, còn nếu chọn sản xuất - chế biến thì kỹ năng nào là ưu tiên" - Khánh nói. Sau buổi trao đổi, Khánh quyết định nộp hồ sơ vào một công ty thực phẩm lớn có gian hàng tại sự kiện. Nhờ phỏng vấn trực tiếp tại chỗ, Khánh đã trúng tuyển thực tập sinh kỹ thuật.

Một doanh nghiệp tại Job Link 2025 tư vấn cho người lao động đi xuất khẩu lao động. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong khi đó, Lê Thị Minh Anh (22 tuổi, phường Thủ Đức, TP HCM), tốt nghiệp ngành marketing, cho biết em từng thất vọng khi liên tục bị từ chối ở các vị trí truyền thông, do thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Ở Job Link, 2025, đại diện DN đã xem CV (hồ sơ ứng tuyển), chỉnh lại từng phần và hướng dẫn em cách hoàn thiện.

"Tôi còn được gặp đúng nhà tuyển dụng đang cần nhân sự marketing nội bộ. Buổi phỏng vấn diễn ra ngay tại gian hàng và em được hẹn vòng cuối trong tuần tới. Em thấy mình tiến bộ và tự tin hơn rất nhiều" - Minh Anh thông tin.

Không chỉ sinh viên mới ra trường, những lao động đã có kinh nghiệm cũng tìm thấy cơ hội nâng cấp nghề nghiệp. Trần Quốc Duy (27 tuổi) - từng làm công nhân may, bày tỏ: "Tôi muốn chuyển sang làm quản lý chuyền nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tham gia Job Link 2025, tôi được hướng dẫn bộ kỹ năng cần thiết và được gợi ý tham gia khóa đào tạo ngắn hạn của một DN trong KCX. Điều khiến tôi vui nhất là nhận ra mình hoàn toàn có thể phát triển sự nghiệp chứ không chỉ làm công việc hiện tại mãi".

Đánh giá chính xác năng lực ứng viên

Không chỉ NLĐ, các DN tham gia Job Link 2025 cũng đánh giá cao chất lượng ứng viên đến sự kiện. Việc trao đổi trực tiếp, kiểm tra nhanh kỹ năng giúp họ rút ngắn quy trình tuyển dụng, nhất là với các vị trí thời vụ - bán thời gian hoặc yêu cầu số lượng lớn.

Đại diện Công ty Bất động sản Bcons PS, cho biết rất bất ngờ vì số hồ sơ đạt yêu cầu cao hơn dự kiến. Theo ông Trần Tuấn Hào - Giám đốc Khối tuyển dụng và Đào tạo Bcons PS, ứng viên tới sự kiện lần này chuẩn bị khá kỹ. Nhiều bạn mang theo đầy đủ giấy tờ, sẵn sàng phỏng vấn và thử tay nghề ngay. Điều đó giúp công ty đánh giá chính xác năng lực, rút ngắn thời gian sàng lọc. "Có khoảng 60% ứng viên chúng tôi tiếp cận phù hợp với tiêu chí ban đầu - đây là con số rất tích cực" - ông Hào nói.

Ở nhóm ngành dịch vụ - thương mại, nhu cầu tuyển dụng dịp cuối năm luôn tăng mạnh. Đại diện thương hiệu Som Tum Thai đánh giá cao thái độ cầu thị của ứng viên trong sự kiện. Chuỗi nhà hàng chuyên về món ăn Thái Lan này đang cần tuyển nhiều vị trí từ nay đến cuối năm. "Tại Job Link 2025, nhiều bạn trẻ chủ động đặt câu hỏi về ca làm, mức lương thử việc, lộ trình tăng bậc và cơ hội trở thành quản lý. Điều này cho thấy các bạn bắt đầu quan tâm đến nghề nghiệp dài hạn, không chỉ đi làm tạm" - vị đại diện nói.

Không ít DN cho rằng Job Link 2025 tạo nên sự khác biệt nhờ mô hình trực tiếp - tương tác. NLĐ có thể thử việc nhanh, xem mô tả công việc thực tế, còn DN nhìn thấy tác phong và tâm thế ứng viên - những yếu tố khó đánh giá qua hồ sơ online.

Bên cạnh các hoạt động chính, Job Link 2025 còn có nhiều buổi tư vấn nghề nghiệp chuyên sâu, diễn đàn xu hướng thị trường lao động, các talkshow hướng nghiệp, hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn, định vị bản thân... Những nội dung này thu hút đông đảo người trẻ tham dự, nhất là sinh viên chuẩn bị ra trường.

Các chuyên gia nhân sự tại sự kiện nhận định thị trường lao động cuối năm đang có nhu cầu lớn ở các nhóm ngành: bán lẻ, logistics, siêu thị, chế biến - chế tạo, dịch vụ khách hàng, vận tải - kho bãi. Nhưng ứng viên trẻ vẫn gặp hạn chế ở 3 điểm: thiếu kinh nghiệm thực tế, kỹ năng giao tiếp yếu và tư duy nghề nghiệp chưa rõ ràng. Job Link 2025 là cầu nối giúp rút ngắn khoảng cách giữa kỳ vọng của DN và mức độ sẵn sàng của NLĐ.

Hàng chục ngàn cơ hội việc làm dịp cuối năm Ngày 15-11, tại Trường CĐ Đồng Khởi (xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long), Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long phối hợp các sở, ban ngành tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2025 với chủ đề "Kết nối việc làm bền vững trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước giữa học sinh, sinh viên, NLĐ với DN và cơ sở đào tạo nghề nghiệp". Tham gia sự kiện hơn 1.200 học sinh, sinh viên và NLĐ trên địa bàn được tư vấn nghề nghiệp, tìm hiểu việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động, học nghề... Trước đó, ngày 14-11, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ phối hợp với Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) tổ chức Ngày hội Việc làm ngành xây dựng - Phiên giao dịch việc làm trực tuyến quý IV/2025. Ngày hội có sự tham gia của 165 DN (trực tiếp và trực tuyến) của nhiều tỉnh, thành, tuyển dụng 25.836 vị trí việc làm với đa dạng ngành nghề. C.Linh



