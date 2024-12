Mở ra cơ hội mới cho người lao động

ThS NGUYỄN KHÁNH CƯỜNG - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama2:

Đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế

Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama2 hiện đào tạo 7 nghề theo tiêu chuẩn của Đức và 3 nghề theo tiêu chuẩn của Pháp. Ngoài đào tạo, trường còn cung cấp các dịch vụ liên kết đào tạo với các DN đưa người đi làm việc ở nước ngoài.

Trường cũng có các dịch vụ về sát hạnh, đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế cho những đơn hàng ngắn hạn với người tốt nghiệp cao đẳng ở trường đi làm việc nước ngoài. Cơ hội NLĐ đi làm việc tại thị trường Đức nói riêng và châu Âu nói chung khá lớn. Hiện trường đang phối hợp với các DN của Đức để đào tạo theo yêu cầu của họ. DN của Đức sẽ tham gia chương trình đào tạo ngay từ đầu, hỗ trợ chi phí đào tạo tiếng, kỹ năng, tay nghề cho NLĐ. Sau đó, sẽ được các DN Đức tiếp nhận vào làm việc, được hưởng lương như người Đức. Đã có một số lao động đào tạo tại trường đi làm việc tại Đức và được phản hồi rất tốt. Điều này khẳng định chất lượng đào tạo của Việt Nam đủ sức làm việc tại những thị trường chất lượng cao ở nước ngoài.

Ông NGUYỄN ĐẠI TÁNH, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Long An:

Nguồn nhân lực có chất lượng

Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cấp chính quyền trong tỉnh đã tạo nên "cú hích" XKLĐ trong thời gian qua. Nếu như năm 2020, Long An chỉ đưa được khoảng 500 lao động ra nước ngoài làm việc, năm 2023 là khoảng 800 lao động thì 11 tháng năm 2024, Long An đã đưa được gần 1.200 lao động ra nước ngoài làm việc, chủ yếu là Nhật Bản.

Hiện nay, ở các hoạt động xác tiến thương mại ở nước ngoài, tỉnh Long An cũng đưa phần xúc tiến hợp tác lao động ra nước ngoài vào. Đến nay, Long An đã ký kết hợp tác lao động với 3 địa phương của Nhật Bản và 2 địa phương của Hàn Quốc để đưa lao động thời vụ sang làm việc. Dù đẩy mạnh và mở rộng hợp tác đến đâu thì lãnh đạo tỉnh cũng đề cao quyền lợi của NLĐ. Bởi Long An xác định đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống mà còn xem nguồn lao động đi XKLĐ là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh nhà. Khi trở về nước, nguồn lực này chính là nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao của các DN trên địa bàn tỉnh.