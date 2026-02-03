Mở trục phát triển từ biển

Với hơn 300 km bờ biển, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP HCM) nằm ở vị trí cửa ngõ ra biển Đông của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ sớm, địa phương đã xác định phát triển kinh tế biển phải bắt đầu từ hạ tầng giao thông, đặc biệt là những tuyến đường ven biển đóng vai trò kết nối liên hoàn giữa cảng biển, khu công nghiệp, khu du lịch và các đô thị ven biển.

Mở lối

Những tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu, các trục kết nối Phú Mỹ - Bà Rịa - Long Hải - Phước Hải… không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn "đánh thức" những vùng đất ven biển vốn còn hoang sơ. Hạ tầng đi trước một bước đã mở ra không gian phát triển mới, hình thành các điểm đến du lịch, khu dân cư, dịch vụ thương mại gắn với biển.

Trong đó, tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu (ĐT994) dài khoảng 76,86 km, điểm đầu giao với đường 991B phường Tân Phước, điểm cuối giao Quốc lộ 55 tại xã Bình Châu (TP HCM), được quy hoạch từ 6 đến 8 làn xe, là trục động lực quan trọng bậc nhất. Tuyến đường này đang được triển khai thông qua 5 dự án thành phần với tổng mức đầu tư hàng ngàn tỉ đồng.

Ở đoạn đầu tuyến, dự án nâng cấp, mở rộng ĐT994 từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và xây dựng mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp có chiều dài khoảng 8,65 km, quy mô 6 làn xe. Đến nay, đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn đến Quốc lộ 51 đã hoàn thành; đoạn còn lại dự kiến hoàn thành toàn bộ cuối năm 2026, góp phần hoàn thiện kết nối từ khu vực Phú Mỹ - Long Sơn về trung tâm Vũng Tàu.

Đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu (ĐT994) đang được nâng cấp toàn tuyến

Tiếp nối là dự án xây dựng cầu Cửa Lấp 2 và nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Lò Vôi đến Khu Du lịch Thùy Dương (Long Điền - Đất Đỏ), dài gần 9,6 km. Các hạng mục chính như cầu Cửa Lấp 2 và phần lớn tuyến đường đã hoàn thành; đoạn cầu cạn qua Mũi Kỳ Vân dự kiến hoàn tất trong năm 2026. Khi hoàn thành, dự án sẽ xóa "điểm nghẽn" giao thông quan trọng trên trục ven biển phía Đông.

Ở khu vực phía Bắc, dự án nâng cấp, mở rộng ĐT994 đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Ray, cùng nhánh kết nối với đường 44B, có chiều dài hơn 12 km, đang được triển khai đồng loạt các gói thầu. Dự án dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, tạo kết nối thông suốt từ ven biển vào các khu dân cư, khu du lịch và trục giao thông nội vùng.

Đặc biệt, đoạn từ cầu Sông Ray đến Quốc lộ 55 (Bình Châu) với tổng chiều dài gần 27 km đang được tăng tốc thi công. Khi hoàn thiện, toàn tuyến ven biển Vũng Tàu - Bình Châu sẽ được kết nối liền mạch, hình thành trục giao thông ven biển hiện đại, đồng bộ.

Bệ phóng

Theo các chuyên gia quy hoạch, đường ven biển không chỉ là hạ tầng giao thông mà là trục phát triển kinh tế tổng hợp. Dọc theo tuyến ĐT994, chuỗi giá trị kinh tế biển được kích hoạt mạnh mẽ, từ cảng biển, logistics, công nghiệp phụ trợ đến du lịch và dịch vụ. Một trong những lợi thế nổi trội của khu vực này là hệ thống cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của cả nước. Tuy nhiên, để lợi thế cảng biển được phát huy trọn vẹn, hạ tầng kết nối giữ vai trò quyết định.

Các tuyến giao thông ven biển và trục kết nối từ cảng ra quốc lộ, cao tốc đã giúp giảm áp lực cho những tuyến đường hiện hữu, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa. Hàng hóa từ các Khu Công nghiệp Phú Mỹ, Châu Đức, Đất Đỏ hay những trung tâm logistics có thể nhanh chóng tiếp cận cảng biển, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp (DN).

DN cảng biển cho rằng việc đầu tư đồng bộ các tuyến giao thông ven biển, đặc biệt là trục Vũng Tàu - Bình Châu, có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động của đơn vị. "Với đặc thù hàng hóa xuất nhập khẩu khối lượng lớn, thời gian và chi phí vận chuyển là yếu tố sống còn. Khi các tuyến giao thông ven biển và trục kết nối được mở rộng, hoàn thiện, hàng hóa từ cảng Cái Mép - Thị Vải đi các khu công nghiệp, trung tâm logistics và khu vực du lịch ven biển sẽ thông suốt hơn, giảm áp lực cho Quốc lộ 51. Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng biển Việt Nam trên bản đồ logistics khu vực" - đại diện một DN cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải nói.

Không những vậy, giao thông ven biển còn thúc đẩy du lịch phát triển. Những cung đường ôm sát biển, kết nối liên hoàn từ Vũng Tàu đến Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu đã trở thành "thương hiệu", thu hút đông đảo du khách. Ông Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm, địa phương nằm trên trục giao thông ven biển Vũng Tàu - Bình Châu và là "thủ phủ" của nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, cho biết hạ tầng giao thông ven biển đã và đang tạo ra thay đổi rất rõ nét đối với Hồ Tràm. "Trước đây, lợi thế biển chưa được khai thác tương xứng do hạ tầng kết nối còn hạn chế. Khi các tuyến đường ven biển được đầu tư, mở rộng, Hồ Tràm thực sự bước sang giai đoạn phát triển mới, thu hút mạnh mẽ những dự án du lịch, dịch vụ chất lượng cao" - ông Duy nhìn nhận.

Ông Nguyễn Thanh Long, đại diện DN kinh doanh vận tải, cho rằng hạ tầng giao thông thông suốt giúp DN chủ động kế hoạch giao nhận, giảm chi phí nhiên liệu, chi phí chờ đợi, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh. "Với DN vận tải, mỗi phút xe nằm chờ đều là chi phí. Đường ven biển được đầu tư bài bản không chỉ giúp DN mà cả chuỗi logistics, cảng biển và khu công nghiệp cùng hưởng lợi" - ông Long nhấn mạnh.

Nhiều cơ hội đi kèm Các chuyên gia cho rằng khi những dự án hoàn thành và kết nối thông suốt, trục ven biển sẽ không chỉ mở đường cho logistics, du lịch và đô thị biển, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, tạo nền tảng phát triển bền vững cho toàn vùng trong dài hạn. Hạ tầng giao thông cũng mở ra cơ hội để người dân địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch - dịch vụ. Từ kinh doanh homestay, nhà hàng, dịch vụ giải trí đến cung ứng sản phẩm đặc trưng vùng biển, đời sống người dân ven biển từng bước được cải thiện.



