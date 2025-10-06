Món quà thiết thực với con em đoàn viên - lao động khó khăn

Hơn 200 thiếu nhi là con em đoàn viên - lao động khó khăn vừa có trải nghiệm ý nghĩa khi hòa mình vào không khí vui tươi của chương trình "Trung thu yêu thương" năm 2025 do LĐLĐ TP HCM tổ chức.

Chương trình diễn ra tại trụ sở Tổ công tác quản lý địa bàn số 7 (phường Tân Thới Hiệp, TP HCM). Các em đã cùng chơi trò chơi với chú Cuội, chị Hằng, xem văn nghệ, phá cỗ dưới trăng cùng lãnh đạo LĐLĐ thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình, LĐLĐ TP HCM đã trao 20 phần quà, mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trung thu, cho con em đoàn viên - lao động mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có cha, mẹ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo. LĐLĐ TP HCM cũng tặng 125 phần quà trung thu cho con em lao động khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ bởi COVID-19 (mỗi phần gồm 200.000 đồng và quà)… Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 50 triệu đồng, trích từ nguồn tài chính Công đoàn và vận động nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp.

Các em thiếu nhi phá cỗ Trung thu cùng lãnh đạo LĐLĐ TP HCM. Ảnh: MAI CHI

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho hay mỗi phần quà là sự hỗ trợ thiết thực mang tình cảm, sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn gửi đến các em thiếu nhi. "LĐLĐ TP HCM kỳ vọng sự quan tâm này tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vượt qua khó khăn, học tập tốt, chăm ngoan, trở thành những công dân có ích cho xã hội" - ông bày tỏ.

Không thể đưa con đến vui chơi nhưng anh Đàm Quốc Thái cho hay rất xúc động khi bé mình được LĐLĐ TP HCM quan tâm, chăm lo. Bé Đàm Đăng Khôi (6 tuổi), con thứ 2 của anh Thái, bị ung thư máu và điều trị tại bệnh viện hơn 1 tháng qua. Kể từ khi con bệnh, vợ anh (công nhân Công ty TNHH Kim Sun) phải nghỉ việc để chăm sóc. Mọi chi phí sinh hoạt, thuê nhà trọ cho gia đình 4 người và tiền điều trị bệnh cho con phụ thuộc cả vào khoản thu nhập eo hẹp từ việc chạy xe ôm công nghệ của anh Thái. Do vậy, với anh, sự chăm lo, động viên của tổ chức Công đoàn rất đáng quý.

Trung thu năm nay cũng rất đặc biệt đối với hai anh em Nguyễn Ngọc Tâm (15 tuổi) và Nguyễn Ngọc Phương Anh (8 tuổi) khi được lãnh đạo LĐLĐ TP HCM đến thăm gia đình, tận tay tặng những phần quà ý nghĩa (gồm 1 triệu đồng/em và bánh trung thu). Ngọc Tâm và Phương Anh là con anh Nguyễn Anh Vinh, đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm, xe công nghệ thành phố (ngụ tại phường Phú Định). Gia đình các em vô cùng khó khăn, mẹ bệnh nặng không thể làm việc, mọi việc đều trông cậy vào cha là tài xế xe công nghệ. Thương mẹ đau bệnh, thương cha ngày nào cũng phải làm việc đến đêm nên các em đều chăm ngoan, cố gắng học hành.

Dịp Tết Trung thu năm nay, LĐLĐ TP HCM tặng 1.260 phần quà cho con em đoàn viên - lao động khó khăn. Số quà này được phân bổ và giao cho các Tổ công tác quản lý địa bàn phối hợp với Công đoàn phường, xã, đặc khu để tổ chức trao tặng các em.