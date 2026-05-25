Món quà ý nghĩa của Trường Đại học Cửu Long dành cho Trung đoàn 196 Hải quân

Ngày 25-5, đoàn công tác của lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long do Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng làm trưởng đoàn - đã đến thăm và làm việc tại Trung đoàn 196 Hải quân.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ cho biết đến nay, Trường Đại học Cửu Long và Trung đoàn 196 đã tổ chức giao lưu, kết nghĩa gần 5 năm.

Trong thời gian đó, 2 bên đã hợp tác tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục, văn hóa và văn nghệ, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Sắp tới, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung đoàn 196 Hải quân, Trường Đại học Cửu Long đã tài trợ hệ thống thiết bị âm thanh để sử dụng trong công tác giáo dục đường lối, tư tưởng, tinh thần truyền thống, ý chí quyết chiến quyết thắng cho cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn.

Qua đó, góp phần cùng với đơn vị để nâng cao ý chí, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đồng thời, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ cũng mong rằng thời gian tới, 2 bên tiếp tục xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…

Nghi thức cắt băng khánh thành hệ thống thiết bị âm thanh

Tại đây, lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long tổ chức bàn giao hệ thống thiết bị âm thanh hội trường cho Trung đoàn 196 Hải Quân với tổng vốn đầu tư 300 triệu đồng, do nhà trường tài trợ.

Hệ thống thiết bị âm thanh được lắp đặt từ tháng 3-2026 do Công ty Đất Phương Nam tổ chức thi công. Sau thời gian triển khai thi công, đến nay đã hệ thống thiết bị âm thanh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Nghi thức cắt băng khánh thành hệ thống thiết bị âm thanh

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của Trường Đại học Cửu Long. Qua đó, thể hiện tinh thần chung tay góp sức vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, giáo dục chính trị và sinh hoạt tập thể của cán bộ, chiến sĩ tại Trung đoàn 196 Hải quân.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn, Thượng tá Phạm Văn Sơn - Chính ủy Trung đoàn 196 Hải Quân - gửi lời cám ơn đến lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long đã tặng hệ thống thiết bị âm thanh cho trung đoàn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc của nhà trường dành cho cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 196.

Hướng đến kỷ niệm 30 thành lập Trung đoàn, công trình này sẽ góp phần phục vụ hiệu quả các hoạt động hội nghị, giáo dục chính trị, tuyên truyền truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ và đặc biệt là các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trung đoàn và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (2/8/1996 - 2/8/2026)...