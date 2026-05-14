Trường Đại học Cửu Long đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Nhật Bản

Tin - ảnh: Văn Dô

(NLĐO) - Trường Đại học Cửu Long có mối quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia, trong đó có Lào và Nhật Bản

Ngày 14-5, lãnh đạo trường Đại học Cửu Long có buổi tiếp và làm việc với Viện Nghiên cứu Giáo dục y tế và Phúc lợi Nhật Bản Châu Á (Viện JAMWEI) và Trường Đại học Y tế sức khỏe Tokyo (Nhật Bản).

Trường Đại học Cửu Long đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Nhật Bản - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc diễn ra song song bằng 2 hình thức là trực tiếp và trực tuyến với nội dung trao đổi về các chương trình triển khai hợp tác trong lĩnh vực khoa học sức khỏe năm 2026.

Tham dự buổi làm việc có ông Yoshino Masayoshi, Chủ tịch Viện JAMWEI; Giáo sư, Tiến sĩ Ryoma Seto, cố vấn đặc biệt Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế sức khỏe Tokyo; Giáo sư Koji Ono, Trường Đại học Y tế sức khỏe Tokyo…

Tiếp đoàn, về phía Trường Đại học Cửu Long có Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; Bác sĩ CKII Nguyễn Công Cừu, cố vấn cấp cao Hiệu trưởng; lãnh đạo Khoa khoa học sức khỏe, cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng cho biết vào giữa tháng 4 vừa qua, đoàn công tác của lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long do Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng làm trưởng đoàn - đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Y tế sức khỏe Tokyo.

Tại đây, lãnh đạo 2 đơn vị đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo khối ngành sức khoẻ.

Về hợp tác quốc tế, Trường Đại học Cửu Long có mối quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia, trong đó có Lào và Nhật Bản.

Trường Đại học Cửu Long đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Nhật Bản - Ảnh 2.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Trường Đại học Cửu Long đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Nhật Bản - Ảnh 3.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng tặng quà lưu niệm cho Giáo sư, Tiến sĩ Ryoma Seto

Riêng Nhật Bản, Trường Đại học Cửu Long đã triển khai hợp tác nhiều đối tác, trong đó có Viện JAMWEI và Trường Đại học Y tế sức khỏe Tokyo.

"Buổi làm việc hôm nay, 2 bên tiếp tục trao đổi để có sự thống nhất chung về các nội dung triển khai hợp tác trong thời gian tới. Mong rằng mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Cửu Long và Trường Đại học Y tế sức khỏe Tokyo, Viện JAMWEI ngày càng phát triển bền chặt" - Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng phát biểu.

Trường Đại học Cửu Long đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Nhật Bản - Ảnh 4.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi làm việc, đại biểu các bên đã trao đổi các nội dung điều kiện sinh viên tham gia chương trình thực tập tại Nhật Bản năm 2026; chương trình hợp tác đào tạo đại học và sau đại học; mô hình lớp "Bác sĩ Nhật" tại Đại học Cửu Long. Đồng thời, phối hợp tổ chức giao lưu văn hóa, nghệ thuật dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới…

Dịp này, Trường Đại học Y tế sức khỏe Tokyo tặng sách chuyên môn cho Khoa Khoa học sức khỏe của Trường Đại học Cửu Long.

Chiều cùng ngày, Khoa Khoa học sức khỏe phối hợp với Trường Đại học Y tế sức khỏe Tokyo và Viện JAMWEI tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về: Trợ lý y khoa; Phóng xạ trong Chuẩn đoán hình ảnh trong y học.

Trường Đại học Cửu Long đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Nhật Bản - Ảnh 5.

Giáo sư, Tiến sĩ Ryoma Seto báo cáo chuyên đề “Trợ lý y khoa” cho sinh viên ngành Y khoa của Trường Đại học Cửu Long

Tham dự buổi báo cáo có gần 40 sinh viên ngành Y khoa của Trường Đại học Cửu Long. Qua đó, trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, làm hành trang vững chắc khi tốt nghiệp ra trường.

Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

(NLĐO) - Tính đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho khoảng 1.400 cho người nước ngoài.

Một trường đại học ở Nhật Bản “bắt tay” với Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Trường Đại học Cửu Long đã và đang hợp tác với hơn 200 viện, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp từ các quốc gia và vùng lãnh thổ

Ấm áp Tết Chôl Chnăm Thmây và Tết Bun Pi May tại Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long tổ chức lì xì may mắn và chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên đồng bào Khmer

    Thông báo