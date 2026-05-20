Trường Đại học Cửu Long ký kết hợp tác với đại học của Thái Lan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Trường Đại học Cửu Long ký kết hợp tác với đại học của Thái Lan

Tin - ảnh: Văn Dô

(NLĐO) - Trường Đại học Cửu Long đang đào tạo 41 ngành bậc đại học, 3 ngành chuyên khoa cấp 1, 11 ngành thạc sĩ, 4 ngành tiến sĩ

Ngày 20-5, Trường Đại học Cửu Long có buổi tiếp và làm việc với Đại học Mahasarakham (Thái Lan) về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trường Đại học Cửu Long ký kết hợp tác với đại học của Thái Lan - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi lễ ký kết

Phát biểu tại buổi ký kết, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long - cho biết Trường Đại học Cửu Long được thành lập từ năm 2000, là trường đại học tư thục đầu tiên tại khu vực ĐBSCL.

Hiện tại, Trường Đại học Cửu Long đào tạo 41 ngành (với 97 chuyên ngành) bậc đại học, 3 ngành chuyên khoa cấp 1, 11 ngành thạc sĩ, 4 ngành tiến sĩ.

Nhà trường đang trở thành điểm đến tin cậy của nhiều lưu học sinh quốc tế. Trường có 11 khoa chuyên môn, trong đó có Khoa Mỹ thuật công nghiệp. Khoa được thành lập vào năm 2020, đào tạo ngành Thiết kế đồ họa với các chuyên ngành, gồm các chuyên ngành: Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Mỹ thuật số.

"Việc mở rộng quan hệ hợp tác với một đối tác uy tín như Đại học Mahasarakham là bước đi chiến lược quan trọng của chúng tôi. Buổi ký kết hôm nay không chỉ là cơ sở pháp lý mà là cam kết cùng phát triển giữa hai trường trong thời gian tới" – Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ nhấn mạnh.

Sau khi trao đổi, lãnh đạo hai bên đã đi đến thống nhất ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học với các nội dung: Tăng cường trao đổi phương pháp giảng dạy và tài liệu chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cập nhật xu hướng mới trong lĩnh vực mỹ thuật.

Trường Đại học Cửu Long ký kết hợp tác với đại học của Thái Lan - Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu tại buổi lễ ký kết

Triển khai các chương trình trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên; phối hợp tổ chức các chuyến tham quan học tập và giao lưu văn hóa. Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở và không gian để sinh viên hai bên đi thực tập, tiếp cận môi trường làm việc quốc tế và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Phối hợp thực hiện các dự án đồng nghiên cứu, đồng tổ chức các hội nghị và hội thảo chuyên đề mang tầm vóc quốc tế.

Trường Đại học Cửu Long ký kết hợp tác với đại học của Thái Lan - Ảnh 3.

Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện nghi thức ký bản ghi nhớ hợp tác

Đồng tổ chức các buổi triển lãm nghệ thuật chung, tạo không gian trưng bày tác phẩm thiết kế của giảng viên, sinh viên nhằm quảng bá hình ảnh hai đơn vị. Xây dựng cơ chế trao đổi, cung cấp và hỗ trợ học bổng cho người học xuất sắc từ bậc Cử nhân, Thạc sĩ đến Tiến sĩ nhằm thu hút và bồi dưỡng nhân tài….

Đại học Mahasarakham được thành lập vào năm 1994. Hiện nay, đại học này này có 2 cơ sở chính ở thành phố Mahasarakham và quận Kamrieng.

Trường Đại học Cửu Long ký kết hợp tác với đại học của Thái Lan - Ảnh 4.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trường hiện có 15 khoa, 1 viện và 1 trường. Giữa Đại học Mahasarakham và Trường Đại học Cửu Long có nhiều điểm tương đồng trong các lĩnh vực đào tạo như: mỹ thuật, y tế, xã hội nhân văn, Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh, Kế toán…

Thông qua buổi ký kết nhằm thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục, mở rộng giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, góp phần phát triển chung của Trường Đại học Cửu Long cũng như Đại học Mahasarakham trong thời gian tới.

Tin liên quan

Mô hình đào tạo theo "đặt hàng" tại Trường Đại học Cửu Long

Mô hình đào tạo theo "đặt hàng" tại Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Mô hình này cũng góp phần giải quyết bài toán về nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, đặc biệt tại khu vực ĐBSCL.

Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

(NLĐO) - Tính đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho khoảng 1.400 cho người nước ngoài.

Một trường đại học ở Nhật Bản “bắt tay” với Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Trường Đại học Cửu Long đã và đang hợp tác với hơn 200 viện, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp từ các quốc gia và vùng lãnh thổ

Thái Lan Trường đại học trường đại học cửu long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo