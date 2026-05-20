Trường Đại học Cửu Long ký kết hợp tác với đại học của Thái Lan

Ngày 20-5, Trường Đại học Cửu Long có buổi tiếp và làm việc với Đại học Mahasarakham (Thái Lan) về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Quang cảnh buổi lễ ký kết

Phát biểu tại buổi ký kết, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long - cho biết Trường Đại học Cửu Long được thành lập từ năm 2000, là trường đại học tư thục đầu tiên tại khu vực ĐBSCL.

Hiện tại, Trường Đại học Cửu Long đào tạo 41 ngành (với 97 chuyên ngành) bậc đại học, 3 ngành chuyên khoa cấp 1, 11 ngành thạc sĩ, 4 ngành tiến sĩ.

Nhà trường đang trở thành điểm đến tin cậy của nhiều lưu học sinh quốc tế. Trường có 11 khoa chuyên môn, trong đó có Khoa Mỹ thuật công nghiệp. Khoa được thành lập vào năm 2020, đào tạo ngành Thiết kế đồ họa với các chuyên ngành, gồm các chuyên ngành: Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Mỹ thuật số.

"Việc mở rộng quan hệ hợp tác với một đối tác uy tín như Đại học Mahasarakham là bước đi chiến lược quan trọng của chúng tôi. Buổi ký kết hôm nay không chỉ là cơ sở pháp lý mà là cam kết cùng phát triển giữa hai trường trong thời gian tới" – Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ nhấn mạnh.

Sau khi trao đổi, lãnh đạo hai bên đã đi đến thống nhất ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học với các nội dung: Tăng cường trao đổi phương pháp giảng dạy và tài liệu chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cập nhật xu hướng mới trong lĩnh vực mỹ thuật.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu tại buổi lễ ký kết

Triển khai các chương trình trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên; phối hợp tổ chức các chuyến tham quan học tập và giao lưu văn hóa. Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở và không gian để sinh viên hai bên đi thực tập, tiếp cận môi trường làm việc quốc tế và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Phối hợp thực hiện các dự án đồng nghiên cứu, đồng tổ chức các hội nghị và hội thảo chuyên đề mang tầm vóc quốc tế.

Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện nghi thức ký bản ghi nhớ hợp tác

Đồng tổ chức các buổi triển lãm nghệ thuật chung, tạo không gian trưng bày tác phẩm thiết kế của giảng viên, sinh viên nhằm quảng bá hình ảnh hai đơn vị. Xây dựng cơ chế trao đổi, cung cấp và hỗ trợ học bổng cho người học xuất sắc từ bậc Cử nhân, Thạc sĩ đến Tiến sĩ nhằm thu hút và bồi dưỡng nhân tài….

Đại học Mahasarakham được thành lập vào năm 1994. Hiện nay, đại học này này có 2 cơ sở chính ở thành phố Mahasarakham và quận Kamrieng.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trường hiện có 15 khoa, 1 viện và 1 trường. Giữa Đại học Mahasarakham và Trường Đại học Cửu Long có nhiều điểm tương đồng trong các lĩnh vực đào tạo như: mỹ thuật, y tế, xã hội nhân văn, Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh, Kế toán…

Thông qua buổi ký kết nhằm thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục, mở rộng giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, góp phần phát triển chung của Trường Đại học Cửu Long cũng như Đại học Mahasarakham trong thời gian tới.