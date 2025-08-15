HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một bình luận sai trên Facebook, thiếu niên mất 5 triệu đồng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Công an Quảng Trị xử phạt 5 triệu đồng một thiếu niên 17 tuổi vì đăng bình luận xúc phạm lực lượng công an trên Facebook.

Thiếu niên 17 tuổi bị phạt vì bình luận xúc phạm lực lượng công an trên Facebook - Ảnh 1.

L.N.T (SN 2005) bị phạt số tiền 5 triệu đồng

Ngày 15-8, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.T (SN 2005) số tiền 5 triệu đồng vì đăng tải bình luận xúc phạm lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện tài khoản Facebook "Lưu Thanhh" đăng các bình luận có nội dung xúc phạm lực lượng công an. Ngay sau khi đăng, chủ tài khoản đã khóa trang cá nhân cùng các bài viết, hình ảnh nhằm trốn tránh sự xử lý của cơ quan chức năng.

Qua xác minh, chủ tài khoản được xác định là L.N.T. 

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận ngày 21-6, khi sử dụng Facebook, T. thấy một bài viết kèm hình ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông đang xử lý vụ tai nạn, đã bình luận xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng này.

Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định hành vi của L.N.T vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP) về "Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân".

Sau khi bị xử phạt, L.N.T đã nhận thức hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ bình luận trên và cam kết không tái phạm.

Một ngày triệt phá nhiều điểm ma túy, bắt giữ 6 người ở Quảng Trị

Một ngày triệt phá nhiều điểm ma túy, bắt giữ 6 người ở Quảng Trị

(NLĐO) - Chỉ trong một ngày, công an ở Quảng Trị đã đồng loạt triệt phá nhiều điểm liên quan ma túy, bắt giữ 6 đối tượng

Quảng Trị: Bắt 2 thanh niên giả danh cảnh sát cơ động, chặn người đi đường để “làm luật”

(NLĐO) - Giả danh cảnh sát cơ động, hai thanh niên ở Quảng Trị chặn xe máy trên phố, dọa xử phạt rồi lấy 300.000 đồng của người đi đường.

Cách thức hack Facebook, lừa lấy 10 tỉ đồng của nhóm thanh niên Quảng Trị

(NLĐO) - Thủ đoạn hack Facebook của nhóm đối tượng khá tinh vi, bị hại dính bẫy lừa mà không hề hay biết.

