Một công ty dược bị phạt 195 triệu đồng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định xử phạt hành chính 195 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Thuận Thiên (trụ sở và kinh doanh tại 37 đường 18, khu dân cư ấp 5 Phong Phú, TP HCM) do bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc được nhập khẩu nhưng chưa có giấy phép.

Hơn 65.000 hộp thuốc Mageum tab các lô 24003–24015 vừa bị thu hồi

Cụ thể, công ty đã xuất bán 65.126 hộp thuốc Mageum tab (hoạt chất Magnesi Valproat, số đăng ký VN-20707-17, thuộc các lô: 24003, 24006, 24007, 24008, 24009, 24010, 24011, 24012, 24013, 24014, 24015), thuốc do Công ty CP Xuất nhập khẩu dược phẩm Bình Minh nhập khẩu, nhưng chưa được cấp phép nhập khẩu.

Cũng theo cơ quan quản lý, tình tiết tăng nặng đối với công ty này là vi phạm hành chính trị giá hàng hóa lớn theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài phạt tiền, công ty bị đình chỉ hoạt động trong hơn 8 tháng, đồng thời buộc tiêu hủy 43.443 hộp và 66 viên thuốc Mageum tab thu hồi từ khách hàng. Chứng chỉ hành nghề dược của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, người chịu trách nhiệm chuyên môn của công ty, cũng bị tước quyền sử dụng hơn 5 tháng, kể từ ngày 12-11-2025.

Thuốc Mageum tab có thành phần chính là Magnesi Valproate, là thuốc kê đơn dùng để điều trị động kinh và các rối loạn lưỡng cực.

Thuốc có tác dụng giảm hoạt động thần kinh quá mức trong não để kiểm soát các cơn co giật và được sử dụng cho các dạng động kinh khác nhau, bao gồm cả cơn động kinh cục bộ và toàn thể. Tuy nhiên, do hoạt chất mạnh và tiềm ẩn rủi ro, thuốc này cần được sử dụng dưới sự giám sát của bác sĩ.