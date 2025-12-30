Công bố thưởng Tết sớm, người lao động an tâm

Những ngày trước Tết, khi nỗi lo chi tiêu, đi lại đè nặng lên vai người lao động (NLĐ), việc nhiều địa phương và doanh nghiệp (DN) chủ động công bố sớm tiền lương, tiền thưởng Tết đã tạo hiệu ứng tích cực.

Không "bỏ" công nhân

Sở Nội vụ TP HCM cho biết đến ngày 25-12 đã có 3.802 DN, với 694.302 lao động, báo cáo tình hình tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch và Tết Bính Ngọ 2026. Con số này cho thấy sự chủ động, minh bạch ngày càng rõ nét của cộng đồng DN trong việc thực hiện trách nhiệm với NLĐ.

Người lao động yên tâm gắn bó lâu dài khi doanh nghiệp chăm lo tốt, trong đó có thưởng Tết .Ảnh: GIANG NAM

Theo tổng hợp, mức thưởng Tết Bính Ngọ 2026 cao nhất tại TP HCM đạt 1,841 tỉ đồng/người, thuộc về một DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Dù giảm so với mức kỷ lục năm trước nhưng đây vẫn là con số rất cao, phản ánh kết quả kinh doanh tích cực của một số DN lớn trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, phần mềm, chế biến thực phẩm và bất động sản.

Ở chiều ngược lại, mức thưởng thấp nhất ghi nhận 5,84 triệu đồng/người, giảm nhẹ so với năm trước. Mức thưởng bình quân 12,02 triệu đồng/người, thấp hơn khoảng 680.000 đồng so với Tết Nguyên đán 2025. Dù vậy, trong bối cảnh nhiều DN còn chịu áp lực chi phí, sụt giảm đơn hàng thì đây vẫn là khoản thu nhập quan trọng, giúp NLĐ trang trải chi tiêu và lo Tết cho gia đình.

Đối với Tết dương lịch 2026, mức thưởng cao nhất là 1,133 tỉ đồng/người, tiếp tục thuộc về khối DN FDI. Mức thưởng bình quân là 1,93 triệu đồng/người, tăng hơn 10% so với năm trước, cho thấy tín hiệu phục hồi nhất định của thị trường lao động.

Theo ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội (Sở Nội vụ TP HCM), mức thưởng cao chủ yếu tập trung ở các DN quy mô lớn, có năng lực tài chính tốt. Trong khi đó, DN nhỏ, sử dụng nhiều lao động giản đơn hoặc chịu tác động trực tiếp từ việc giảm đơn hàng thường có mức thưởng thấp hơn.

Đáng chú ý, trong số DN đã báo cáo, có 719 DN (gần 19%) cho biết gặp khó khăn trong chi trả thưởng Tết do thu hẹp sản xuất, khó thu hồi công nợ và chi phí tăng cao. Tuy nhiên, hơn một nửa trong số này vẫn không "bỏ" công nhân (CN) mà nỗ lực triển khai nhiều hình thức chăm lo Tết thiết thực.

Cụ thể, 1.919 DN cho biết ngoài tiền thưởng còn tổ chức tặng quà, phiếu mua hàng, lì xì, hỗ trợ vé xe hoặc bố trí xe đưa đón CN về quê; thăm hỏi NLĐ khó khăn, tổ chức đón Tết cho CN không có điều kiện về quê. Thời gian nghỉ Tết phổ biến từ 8-9 ngày, nhiều DN còn linh hoạt bố trí nghỉ phép năm, giúp NLĐ có thêm thời gian sum họp gia đình.

Điểm tựa an sinh

Không chỉ ở TP HCM, tại nhiều địa phương, việc công bố thưởng Tết sớm cũng mang lại tâm lý phấn khởi cho NLĐ.

Tại Đồng Nai, Sở Nội vụ tỉnh cho biết đã có 1.475 DN báo cáo kế hoạch thưởng Tết. Với Tết Bính Ngọ 2026, mức thưởng bình quân ở khối DN dân doanh là 11,4 triệu đồng/người; khối DN FDI là 13,3 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất lần lượt là 840 triệu đồng/người (dân doanh) và 700 triệu đồng/người (FDI).

Theo đánh giá của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, so với năm 2025, mức thưởng Tết năm nay tương đương hoặc tăng nhẹ, nhất là tại các DN lớn và DN FDI. Nguyên nhân chủ yếu là do sản xuất - kinh doanh ổn định hơn, lương cơ bản được điều chỉnh tăng, kéo theo thu nhập dịp Tết của NLĐ được cải thiện.

Tại Công ty CP Đồng Phú Cường (tỉnh Đồng Nai), DN may mặc với hơn 2.500 lao động, mức thưởng Tết Bính Ngọ 2026 được công bố bình quân 14,5 triệu đồng/người (tăng hơn 20% so với năm trước). Lãnh đạo DN cho biết năm 2025 doanh thu tăng trưởng tốt nên việc nâng thưởng Tết là cách chia sẻ thành quả với NLĐ. Nữ CN Nguyễn Thanh Hằng bày tỏ: "Tiền thưởng cao hơn giúp chúng tôi đỡ lo chi tiêu Tết.

Quan trọng hơn là cảm thấy mình được DN quan tâm, nên yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài". Theo chị Hằng, việc công bố thưởng Tết sớm không chỉ giúp NLĐ yên tâm đón Tết mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của DN, sự đồng hành của tổ chức Công đoàn và hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội, được đông đảo NLĐ đồng tình.

Tại Đà Nẵng, mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất đạt hơn 368 triệu đồng/người, thuộc về khối DN FDI. Dù mức "kịch trần" giảm so với năm trước, song mặt bằng thưởng tại nhiều DN vẫn được duy trì. Điển hình, Công ty CP Dệt may 29-3 với khoảng 2.500 CN vẫn giữ mức thưởng bình quân 12 triệu đồng/người; Công đoàn tiếp tục hỗ trợ thêm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Từ TP HCM, Đồng Nai đến Đà Nẵng, bức tranh thưởng Tết năm nay cho thấy dù còn sự chênh lệch giữa các loại hình DN, xu hướng chung vẫn là nỗ lực ổn định thu nhập, chăm lo đời sống NLĐ. Việc các địa phương chủ động công bố thông tin, DN minh bạch kế hoạch thưởng, Công đoàn tích cực đồng hành đã tạo nên điểm tựa an sinh quan trọng.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, các chính sách tiền lương, bảo hiểm và phúc lợi xã hội tiếp tục phát huy vai trò điều tiết, hỗ trợ, giúp NLĐ yên tâm làm việc, DN ổn định nhân lực, xã hội thêm đồng thuận. Khi thưởng Tết được công bố sớm, niềm tin được củng cố; từ đó, không khí Tết trong từng khu trọ, từng nhà máy trở nên ấm áp hơn, tạo nền tảng cho một năm mới với nhiều kỳ vọng tích cực.

Chủ động trong chi tiêu Chị Lê Thị Thu, CN KCN Trà Nóc 1 (TP Cần Thơ), cho biết điều chị quan tâm nhất mỗi dịp Tết là lương, thưởng được chi trả đầy đủ và đúng hẹn. "Chỉ cần công ty thông báo sớm, gia đình tôi có thể chủ động chi tiêu, lúc này không khí Tết cũng vui hơn" - chị Thu nói. Theo bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, Công đoàn các cấp luôn theo sát tình hình chi trả lương, thưởng Tết để bảo đảm quyền lợi chính đáng của NLĐ. Tại Cà Mau, khoảng 160 DN đã báo cáo tình hình thưởng Tết 2026. Dịp Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân 4,5 - 12,5 triệu đồng/người, cao nhất 200 triệu đồng/người. Chị Trương Mỹ Duyên, CN ngành thủy sản, cho biết hơn 10 triệu đồng thưởng Tết giúp chị có điều kiện chăm lo cha mẹ và trang trải cuộc sống sau Tết. "CN ai cũng vui khi được thưởng Tết vì đó là sự sẻ chia rất thiết thực" - chị Duyên bày tỏ. C.Linh - V.Du



