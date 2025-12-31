HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Một doanh nhân đột tử khi ngủ, bác sĩ cảnh báo sự chủ quan thường gặp

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Đừng để người thân chỉ còn biết nói hai chữ "giá như", cái chết đột ngột thường là hệ quả của một quá trình mạch máu bị tàn phá âm thầm.

Cả một gia đình bàng hoàng khi người chồng, người cha (49 tuổi) – một doanh nhân thành đạt và giàu có tại TPHCM – đã ra đi mãi mãi trong khi ngủ, để lại bao hoài bão dang dở. Biến cố này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo: Đột tử không phân biệt tuổi tác, địa vị hay mức độ thành công.

Một doanh nhân đột tử khi ngủ, bác sĩ cảnh báo sự chủ quan thường gặp - Ảnh 1.

Một doanh nhân sinh năm 1976 đột tử khi ngủ

Qua trường hợp đáng tiếc trên, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM), cảnh báo mọi người nên lắng nghe cơ thể âm thầm "lên tiếng". Chúng ta thường bỏ qua những tín hiệu nhỏ nhất vì bận rộn hoặc chủ quan cho rằng mình còn khỏe. Hãy cảnh giác nếu gặp các dấu hiệu sau:

Mệt mỏi kéo dài, kiệt sức không rõ lý do.

Những cơn đau thắt ngực thoáng qua rồi hết.

Hồi hộp, khó thở hoặc rối loạn giấc ngủ thường xuyên.

Stress cực độ do áp lực công việc.

"Đừng để người thân chỉ còn biết nói hai chữ "giá như". Cái chết đột ngột thường là kết quả của một quá trình mạch máu bị tàn phá âm thầm. Để bảo vệ chính mình, bạn cần hành động ngay" - BS Tuệ khuyên.

Khám sức khỏe định kỳ

Tập trung tầm soát 5 chỉ số vàng: Tim mạch, huyết áp, mỡ máu, đường huyết, đông máu.

Nguyên tắc "3 đủ": Ngủ đủ giấc – vận động đủ mức – nghỉ ngơi đủ để giảm stress.

Phản ứng nhanh: Đi khám chuyên khoa ngay khi cơ thể có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, dù chỉ là thoáng qua trong vài giây.

Chuyên gia y tế cho hay sức khỏe là nền tảng duy nhất giúp bạn tận hưởng thành công. Hãy quan tâm đến bản thân ngay hôm nay, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.


khám sức khỏe doanh nhân thành đạt đột tử rối loạn giấc ngủ áp lực công việc
