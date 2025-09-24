HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nam tài xế tử vong khi đang lái xe ở TP HCM, nghi do đột tử

Anh Vũ

(NLĐO) - Xe bồn đang chạy thì mất lái, tông vào 2 phương tiện. Tài xế bất tỉnh, được người xung quanh hỗ trợ sơ cứu nhưng đã tử vong, nghi do đột tử

CLIP: Người dân sơ cứu tài xế nhưng bất thành

Công an phường Tam Bình, TP HCM đang điều tra vụ nam tài xế tử vong khi đang lái xe trên đường, nghi do đột tử.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Lúc hơn 19 giờ ngày 24-9, nam tài xế lái xe bồn chở gas chạy trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 trước đây), hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức. 

Khi đến trước Công ty CP Savimex Chi nhánh Thủ Đức, xe bồn bất ngờ mất lái, tông vào 1 xe máy và 1 xe bán tải đang đậu rồi dừng lại. Vụ tai nạn không gây thương vong.

Lúc này, người dân xung quanh phát hiện tài xế xe bồn đã bất tỉnh. Họ phá cửa xe, hỗ trợ sơ cứu nhưng tài xế đã tử vong, nghi do đột tử.

Công an phường Tam Bình đã phối hợp với lực lượng CSGT đến phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

