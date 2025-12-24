HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Runner nổi tiếng đột tử, bác sĩ cảnh báo những tiềm ẩn không ngờ

Ngân Hà

(NLĐO)- Khi bị buộc phải hoạt động ở cường độ quá cao, vượt xa khả năng đáp ứng bình thường thời gian dài, trái tim có thể kiệt sức và đột ngột ngừng hoạt động.

Mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện về một vận động viên chạy (runner, 41 tuổi, ở Đà Nẵng) đột ngột qua đời khiến cộng đồng chạy bộ không khỏi bàng hoàng. Trước đó, người đàn ông này xuất hiện trên đường chạy một giải marathon, với hình ảnh khỏe mạnh.

Trong bài chia sẻ cuối cùng trên mạng xã hội, anh cho biết không thể hoàn thành cự ly đã đăng ký do nhịp tim tăng nhanh bất thường. Tối cùng ngày, bạn bè cho biết anh đột tử tại nhà.

Theo những người quen biết, runner này đã có nhiều năm gắn bó với chạy bộ, tập luyện đều đặn và được đánh giá có thể trạng tốt. Chính vì vậy, sự ra đi đột ngột của anh không chỉ gây xót xa mà còn làm dấy lên nhiều câu hỏi và lo lắng: Vì sao một người tập thể dục thường xuyên vẫn có thể đột tử?

Một runner nổi tiếng đột tử, bác sĩ nói gì? - Ảnh 1.

Một runner đột tử trên đường chạy

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM kiêm Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não-Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), với người bình thường, việc tập luyện chỉ nên dừng ở mức vừa phải. Mỗi buổi chạy từ 5-10km đã đủ để nâng cao sức khỏe, không nên lạm dụng việc tham gia các giải marathon khi chưa được đánh giá đầy đủ về thể lực.

Trái tim mỗi người đều có một ngưỡng chịu đựng nhất định. Khi bị buộc phải hoạt động ở cường độ quá cao, vượt xa khả năng đáp ứng bình thường, thậm chí lên tới 200% công suất trong thời gian dài có thể kiệt sức và đột ngột ngừng hoạt động, khiến cơ hội sống sót gần như không còn.

"Việc tập luyện cần được thực hiện theo chương trình bài bản, có huấn luyện viên hướng dẫn, có bác sĩ theo dõi, đi kèm các đợt khám sức khỏe định kỳ và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Chạy những cự ly dài nhưng nếu thiếu sự chuẩn bị và giám sát chuyên môn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe" -PGS Thắng nhấn mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo trước khi tham gia các giải thể thao, đặc biệt là những môn có cường độ cao như marathon, mỗi người nên đi khám sức khỏe tổng quát. Việc này giúp đánh giá tình trạng toàn thân, phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, nhất là bệnh tim mạch. Người tập luyện nên được kiểm tra gắng sức tim phổi, chỉ khi các chỉ số đảm bảo an toàn mới tham gia các hoạt động hao tổn nhiều về thể lực.


Tin liên quan

Cảnh báo sai lầm trong cấp cứu đột tử

Cảnh báo sai lầm trong cấp cứu đột tử

Theo BS Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Gia An 115, đột tử ngay tại bàn nhậu là tình huống không hiếm gặp.

Làm thế nào phân biệt đột tử và đột quỵ?

(NLĐO) - Đột tử và đột quỵ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu nhầm lẫn sẽ dẫn đến xử trí sai và làm mất “thời gian vàng” cứu sống người bệnh.

Ngừa đột tử: Nghiên cứu mới chỉ ra 56 cách “thay đổi số phận”

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới hé lộ 56 yếu tố rủi ro có thể thay đổi, giúp ngăn ngừa đến 63% ca đột tử do ngừng tim. Lối sống là chìa khóa.

khám sức khỏe ngừng hoạt động vận động viên bệnh tim mạch mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo