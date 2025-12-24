Mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện về một vận động viên chạy (runner, 41 tuổi, ở Đà Nẵng) đột ngột qua đời khiến cộng đồng chạy bộ không khỏi bàng hoàng. Trước đó, người đàn ông này xuất hiện trên đường chạy một giải marathon, với hình ảnh khỏe mạnh.

Trong bài chia sẻ cuối cùng trên mạng xã hội, anh cho biết không thể hoàn thành cự ly đã đăng ký do nhịp tim tăng nhanh bất thường. Tối cùng ngày, bạn bè cho biết anh đột tử tại nhà.

Theo những người quen biết, runner này đã có nhiều năm gắn bó với chạy bộ, tập luyện đều đặn và được đánh giá có thể trạng tốt. Chính vì vậy, sự ra đi đột ngột của anh không chỉ gây xót xa mà còn làm dấy lên nhiều câu hỏi và lo lắng: Vì sao một người tập thể dục thường xuyên vẫn có thể đột tử?

Một runner đột tử trên đường chạy

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM kiêm Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não-Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), với người bình thường, việc tập luyện chỉ nên dừng ở mức vừa phải. Mỗi buổi chạy từ 5-10km đã đủ để nâng cao sức khỏe, không nên lạm dụng việc tham gia các giải marathon khi chưa được đánh giá đầy đủ về thể lực.

Trái tim mỗi người đều có một ngưỡng chịu đựng nhất định. Khi bị buộc phải hoạt động ở cường độ quá cao, vượt xa khả năng đáp ứng bình thường, thậm chí lên tới 200% công suất trong thời gian dài có thể kiệt sức và đột ngột ngừng hoạt động, khiến cơ hội sống sót gần như không còn.

"Việc tập luyện cần được thực hiện theo chương trình bài bản, có huấn luyện viên hướng dẫn, có bác sĩ theo dõi, đi kèm các đợt khám sức khỏe định kỳ và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Chạy những cự ly dài nhưng nếu thiếu sự chuẩn bị và giám sát chuyên môn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe" -PGS Thắng nhấn mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo trước khi tham gia các giải thể thao, đặc biệt là những môn có cường độ cao như marathon, mỗi người nên đi khám sức khỏe tổng quát. Việc này giúp đánh giá tình trạng toàn thân, phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, nhất là bệnh tim mạch. Người tập luyện nên được kiểm tra gắng sức tim phổi, chỉ khi các chỉ số đảm bảo an toàn mới tham gia các hoạt động hao tổn nhiều về thể lực.



