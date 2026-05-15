Một kiến trúc sư đề xuất xây dựng "Đà Nẵng mới", dời trung tâm hành chính về phía Nam

Phát biểu tại hội thảo góp ý ý tưởng Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050 do UBND TP tổ chức ngày 15-5, kiến trúc sư Hoàng Sừ, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, cho hay khu nội đô thành phố đang đứng trước nguy cơ quá tải hạ tầng.

Điều này thể hiện rõ qua việc thường xuyên xảy ra ùn tắc khi dân số hiện mới khoảng 1,2–1,3 triệu người. Trong khi đó, theo định hướng quy hoạch đến năm 2030, dân số thành phố dự kiến tăng lên khoảng 2,5 triệu người.

Ông Sử cho rằng Đà Nẵng sẽ phải đối mặt cùng lúc với ba áp lực lớn khi triển khai các nghị quyết của Quốc hội, gồm phát triển 7 khu thương mại tự do (FTZ), xây dựng cảng biển công suất 70 triệu tấn/năm và hình thành Khu tài chính quốc tế.

Kiến trúc sư Hoàng Sừ phát biểu tại hội thảo

Để giải quyết bài toán dài hạn, kiến trúc sư Hoàng Sừ đề xuất chiến lược xây dựng một "Đà Nẵng mới" ở phía Nam, thay vì tiếp tục nén dân số vào khu vực lõi đô thị hiện hữu.

Theo đề xuất, đô thị mới sẽ kéo dài từ bờ Nam sông Cổ Cò đến cuối huyện Thăng Bình trước đây, với quy mô khoảng 20.000 ha. Khu vực này được định hướng cách đô thị cũ khoảng 30 phút di chuyển bằng ô tô nhằm duy trì liên kết giữa hai trung tâm phát triển.

Ông Sử nhấn mạnh giải pháp cốt lõi là giữ nguyên quy mô dân số của đô thị lõi hiện tại, đồng thời giãn dân sang đô thị mới để giảm áp lực giao thông, môi trường và hạ tầng kỹ thuật.

Một trong những nội dung trọng tâm được ông Sừ đề xuất là điều chỉnh không gian phát triển các khu thương mại tự do.

Kiến trúc sư này kiến nghị thành phố nên đề xuất Quốc hội cho phép chuyển một phần trong 7 khu FTZ đã được phê duyệt về phía Nam Đà Nẵng, đồng thời quy hoạch khoảng 4.000 ha để hình thành một "siêu FTZ".

Khu vực lõi trung tâm TP Đà Nẵng

Kiến trúc sư Hoàng Sừ cũng đề xuất đưa trung tâm hành chính của thành phố về khu đô thị mới phía Nam Cửa Đại. Theo ông, việc này không chỉ mang ý nghĩa tổ chức không gian đô thị mà còn là "cam kết chính trị" để tạo niềm tin với các nhà đầu tư quốc tế về quyết tâm xây dựng một đô thị sinh thái, vị nhân sinh.

Cùng nói về trung tâm hành chính, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, cho rằng trong quá trình xây dựng định hướng phát triển đô thị, cần xác định rõ các đô thị chức năng gắn với động lực kinh tế của từng khu vực. Với trung tâm hành chính mới của TP Đà Nẵng giai đoạn 2030 - 2045, theo ông, không chỉ xác định vị trí đặt trung tâm mà còn phải quy hoạch đồng bộ "hệ sinh thái đô thị" đi kèm.

Ông Thanh nhấn mạnh trung tâm hành chính tương lai phải gắn với không gian đô thị hiện đại, hạ tầng đồng bộ và các chức năng hỗ trợ để tạo động lực phát triển lâu dài cho thành phố. Bên cạnh đó, các khu vực khác cũng cần được định hình theo tính chất riêng như đô thị công nghiệp - cảng biển phía Nam gắn với Chu Lai, sân bay và logistics; chuỗi đô thị du lịch ven biển; đô thị giáo dục đào tạo; hay đô thị di sản quanh Hội An.