Theo Sci-News, công trình mới dẫn đầu bởi tiến sĩ Raedeh Basiri từ Đại học George Mason (Mỹ) cho thấy việc ăn xoài hàng ngày có thể giúp tình trạng tiền tiểu đường khó tiến triển thành bệnh tiểu đường type 2.

Đây là một phát hiện gây ngạc nhiên, bởi xoài là một trong những loại trái cây có hàm lượng đường cao.

Xoài có thể giúp đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 - Ảnh: HEALTHLINE

Các nhà khoa học đã thực hiện thí nghiệm kéo dài 24 tuần trên 2 nhóm tình nguyện viên bị tiền tiểu đường. Tuy chưa thành bệnh nhưng mức đường huyết tương đối cao của họ khiến nguy cơ chính thức mắc bệnh tiểu đường type 2 cận kề.

Một nhóm ăn một quả xoài tươi mỗi ngày, chứa trung bình 32 g đường; nhóm còn lại ăn một thanh granola (một loại thực phẩm ăn sáng, ăn kiêng, thường gồm yến mạch, các loại hạt, trái cây sấy, chất tạo ngọt và phụ gia khác), chứa 11 g đường.

Kết quả công bố trên tạp chí Foods cho thấy nhóm ăn xoài hàng ngày cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết, độ nhạy insulin tăng lên và lượng mỡ trong cơ thể giảm sau thời gian can thiệp.

“Nói một cách đơn giản, vấn đề không chỉ nằm ở lượng đường trong thực phẩm mà còn ở toàn bộ thực phẩm. Lượng đường tự nhiên có trong xoài và các loại trái cây khác đi kèm với chất xơ, các loại vitamin và chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe khác" - tiến sĩ Basiri giải thích.

Nhóm tác giả cũng cảnh báo các thực phẩm chứa đường bổ sung như ngũ cốc ăn sáng và cả đồ ăn vặt ít đường cũng khó lòng có giá trị dinh dưỡng tương đương và thậm chí có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu khuyến khích mọi người ăn trái cây nguyên quả - như xoài - vào chế độ ăn uống lành mạnh và các chiến lược ăn kiêng thay cho những sản phẩm tiện lợi chế biến sẵn.