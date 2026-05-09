Sức khỏe

Một loại vitamin có thể là "chìa khóa" trị gan nhiễm mỡ

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã tìm ra "công tắc phân tử" chính gây ra bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD).

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Metabolism, nhóm tác giả dẫn đầu bởi giáo sư Jang Hyun Choi từ Học viện Kỹ thuật Quốc gia Ulsan (UNIST - Hàn Quốc) tuyên bố đã xác định được một phân tử RNA nhỏ có tên là microRNA-93 (miR-93) là tác nhân chính gây ra bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD).

Thú vị hơn, họ cũng xác định được loại thuốc sẵn có hiệu quả nhất để kiểm soát "công tắc phân tử này": Niacin (Vitamin B3).

Một loại vitamin có thể là chìa khóa trị gan nhiễm mỡ - Ảnh 1.

Một loại vitamin có trong một số thực phẩm quen thuộc có thể là giải pháp để kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ - Minh họa AI: Thu Anh

Qua quan sát mô gan của bệnh nhân và chuột thí nghiệm, nhóm tác giả nhận thấy mức độ phân tử miR-93 tăng cao bất thường khi cơ thể nạp quá nhiều chất béo và đường fructose.

Khi miR-93 tăng cao, nó sẽ ức chế gene SIRT1, vốn có vai trò điều chỉnh năng lượng và đốt cháy chất béo.

Hậu quả là gan ngừng đốt cháy mỡ, chuyển sang tích trữ chất béo, gây suy giảm chức năng ti thể (trạm năng lượng của tế bào) và làm rối loạn đường huyết.

Họ tiếp tục thực hiện thí nghiệm đảo ngược bằng cách tạo ra những con chuột không thể sản xuất miR-93. Kết quả là dù ăn uống không lành mạnh, những con chuột này vẫn ít bị tích tụ mỡ gan và có sức khỏe chuyển hóa tốt hơn.

Nhưng với con người miR-93 là thứ tồn tại tự nhiên trong cơ thể, không thể loại bỏ triệt để. Vì vậy các tác giả đã sàng lọc 150 loại thuốc được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt để tìm ra phương thuốc kiểm soát miR-93 hiệu quả nhất.

Kết quả cho thấy Niacin - thứ từ lâu đã được sử dụng trong điều trị máu nhiễm mỡ - là lựa chọn tốt nhất, giúp giảm miR-93, khôi phục hoạt động của SIRT1 và giúp gan "đốt mỡ" trở lại.

Mặc dù vậy, quá liều Niacin có thể dẫn đến các hậu quả lớn. Song song đó, phát hiện trên vẫn cần trải qua thêm các nghiên cứu lâm sàng (trên người) trước khi được áp dụng.

Do vậy, các tác giả khuyến cáo mọi người không nên tự ý mua Niacin để uống, mà nên để bác sĩ chỉ định liệu trình điều trị phù hợp.

Thay vào đó, hãy tập trung vào chế độ ăn. Nghiên cứu nhấn mạnh chế độ ăn giàu chất béo và đường fructose (có nhiều trong nước ngọt, bánh kẹo) là nguyên nhân kích hoạt "công tắc" miR-93. Kiêng được các món nói trên, bạn sẽ đẩy lùi gan nhiễm mỡ hiệu quả.

Bạn cũng có thể bổ sung thêm Niacin từ chế độ ăn, một con đường an toàn và đã từng được một số nghiên cứu dạng quan sát chỉ ra là có lợi cho việc phòng ngừa hoặc kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ.

Theo Healthline, các thực phẩm giàu Niacin nhất bao gồm gan động vật, ức gà, cá ngừ, cá hồi, cá cơm, thịt heo và bò nạc, đậu phộng, quả bơ, gạo lứt, nấm, đậu Hà Lan...

