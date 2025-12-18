Một người dân ở Đồng Nai trả lại số tiền lớn chuyển nhầm vào tài khoản

Ngày 18-12, Công an phường Chơn Thành (Đồng Nai) đã phối hợp Công an xã Bạch Hà (Nghệ An) xác minh chủ tài khoản và hướng dẫn cho công dân các thủ tục để nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Bà Nụ cùng con gái đến Công an phường Chơn Thành nhờ hỗ trợ xác minh tìm chủ tài khoản chuyển nhầm tiền.

Mấy ngày trước đó, bà Vũ Thị Nụ (SN 1964, nơi ở khu phố Thủ Chánh, phường Chơn Thành) bất ngờ nhận được tin nhắn báo đến điện thoại với nội dung: tài khoản của bà nhận được số tiền 170 triệu đồng.

Bà Nụ đã liên lạc với những người thân trong gia đình và bạn bè thân quen để xác minh nguồn gốc số tiền trên nhưng không có ai chuyển số tiền này.

Sau đó, bà Nụ cùng con gái đến trình báo nội dung vụ việc với Công an phường Chơn Thành và đề nghị hỗ trợ xác minh tìm chủ tài khoản đã chuyển số tiền đến tài khoản của bà để trả lại.

Qua hơn 2 giờ xác minh, cán bộ Công an phường Chơn Thành đã xác định được chủ tài khoản chuyển số tiền 170 triệu đồng nói trên vào tài khoản của bà Nụ là bà Ngô Thị Hà (SN 1975, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An).

Công an phường Chơn Thành đã phối hợp với Công an xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An xác minh chủ tài khoản và hướng dẫn cho công dân các thủ tục để nhận lại số tiền trên.