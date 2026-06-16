Một người Nga bị phạt tiền, trục xuất do quá hạn tạm trú

Ngày 16-6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Huế đã đăng tải thông tin công khai về việc trục xuất một người mang quốc tịch Nga do có hành vi sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn từ một năm trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Saakov Semen (SN 1992) được đưa lên chuyến bay mang số hiệu VN63 của Vietnam Airlines, khởi hành vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 8-6 từ Nội Bài đến Moscow, Nga. Ảnh: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Huế

Người này là Saakov Semen (SN 1992), bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Huế phối hợp với Công an Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài - Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công An) tiến hành trục xuất vào ngày 8-6.

Sau khi trục xuất công dân Nga nói trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế đã đề nghị Công an Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài ban hành quyết định chưa cho nhập cảnh đối với đương sự có thời hạn từ ngày 8-6-2026 đến ngày 8-6-2029.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phối hợp với Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế), làm việc với Saakov Semen, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện người này có hành vi sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn từ một năm trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Huế đã tham mưu lãnh đạo Công an TP Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng Saakov Semen và áp dụng hình thức phạt bổ sung là là trục xuất.