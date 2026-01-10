HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một người tử vong sau mâu thuẫn ở quán karaoke

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau mâu thuẫn khi hát karaoke ở xã Đồng Lê (Quảng Trị), nhóm thanh niên truy đuổi nhau trên đường làm một người tử vong

- Ảnh 1.

Hiện trường nơi chiếc xe máy của Trần Đình Phi điều khiển bị xe ô tô do Đinh Minh Long điều khiển lao vào - Ảnh: V.T

Ngày 10-1, Công an xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ án có dấu hiệu giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 8-1, tại quán karaoke do bà Nguyễn Thị Nguyệt (46 tuổi, trú thôn Tân Sơn, xã Đồng Lê) làm chủ, xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên đến hát.

Nhóm 4 người ở xã Tuyên Phú: Trần Tiến Dũng (SN 1987, trú tại thôn 2 Thiết Sơn); Lê Ngọc Hà (SN 1988, trú tại thôn 3 Thiết Sơn); Lê Viết Hùng (SN 1995, trú tại thôn 1 Thiết Sơn); Trần Đình Phi (SN 1990, trú tại thôn 2 Thiết Sơn) và nhóm còn lại 3 người ở xã Đồng Lê: Đinh Minh Long (SN 1998, trú tại thôn Đồng Lê); Phạm Văn Chinh (SN 1992, trú tại tiểu khu 4), Trần Thanh Đằng (SN 1987, trú tại thôn Yên Xuân).

Trong lúc xảy ra cãi vã, Lê Viết Hùng và Trần Tiến Dũng được cho là đã dùng dao và rựa chém anh Đinh Minh Long, khiến nạn nhân bị thương ở tay. Sau đó, Trần Đình Phi điều khiển xe máy biển số 73D1-263.52 chở Hùng và Dũng rời khỏi hiện trường về hướng xã Tuyên Phú.

- Ảnh 2.

Xe ô tô do Đinh Minh Long điều khiển bị hư hỏng - Ảnh: V.T

Đinh Minh Long lái ôtô Hyundai Accent màu đỏ, biển số 73A-371.48 đuổi theo. Khi phát hiện xe máy của Phi chạy phía trước, Long điều khiển ôtô tông thẳng vào xe máy, khiến cả ba người trên xe ngã xuống đường.

Hậu quả, Trần Tiến Dũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa, sau đó chuyển tuyến vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới nhưng tử vong trên đường. Lê Viết Hùng bị thương vùng đầu, còn Đinh Minh Long bị thương ở bàn tay trái. Hai phương tiện liên quan đều hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an xã Đồng Lê đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Quảng Trị gây rối trật tự công cộng nhóm thanh niên người tử vong quán karaoke Công an Quảng Trị xã Đồng Lê mâu thuẫn karaoke truy đuổi trên đường
