Một phường ở Cần Thơ hỗ trợ "gỡ rối" pháp lý cho người dân

Ngày 16-4, UBND phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức lễ ra mắt mô hình "Dân gần luật - Luật gần dân" với sự tham dự của đại diện Sở Tư pháp, VKSND Khu vực 1 - Cần Thơ, TAND Khu vực 1 - Cần Thơ, Khoa Luật – Đại học Cần Thơ…

Ông Nguyễn Anh Hoài, Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều, phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Nguyễn Anh Hoài, Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều, mô hình hướng tới việc thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn. Bắt đầu từ tháng 4, vào sáng thứ sáu hàng tuần, tại trụ sở UBND phường, phường Ninh Kiều sẽ tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí, hỗ trợ soạn thảo văn bản và giải đáp các vướng mắc về đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình cho bà con.

Điểm nhấn của mô hình là đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua phiên tòa giả định với sự phối hợp của TAND Khu vực 1 - Cần Thơ.

Mục đích của hoạt động này là giúp người dân có cái nhìn trực quan, sinh động về quy định của pháp luật và trình tự tố tụng. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ ranh giới giữa đúng và sai, nâng cao tính răn đe, giáo dục và định hướng hành vi chấp hành pháp luật một cách tự giác, hiệu quả nhất.

Ông Phạm Văn Đồng, Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều, yêu cầu duy trì nghiêm túc lịch sinh hoạt định kỳ của mô hình "Dân gần luật - Luật gần dân"

Ông Phạm Văn Đồng, Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều, yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND phường phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước duy trì nghiêm túc lịch sinh hoạt định kỳ. Mục tiêu cốt lõi là giải quyết dứt điểm các vướng mắc về đất đai, thừa kế, dân sự ngay tại địa bàn.

Cán bộ trực phải có thái độ cầu thị, hướng dẫn tận tình, hỗ trợ bà con soạn thảo đơn thư, văn bản đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gây phiền hà hay sách nhiễu nhân dân khi đến liên hệ tư vấn.

"Tôi đề nghị các bộ phận chuyên môn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên Khoa Luật - Đại học Cần Thơ được tiếp cận, thực hành kỹ năng tư vấn và hỗ trợ người dân hoàn thiện các biểu mẫu pháp lý. Đây chính là môi trường thực tiễn quý báu để các em đối chiếu lý luận với thực tiễn đời sống, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng nghiệp vụ" – ông Đồng nói.