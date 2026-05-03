Một phường ở Thanh Hóa đón hơn 1 triệu khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Một phường ở Thanh Hóa đón hơn 1 triệu khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ

Tuấn Minh

(NLĐO)- Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 Thanh Hóa đón được khoảng 1,72 triệu lượt khách, trong đó có một phường đón hơn 1 triệu khách du lịch.

Ngày 3-5, tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25- đến 27-4), Thanh Hóa đón khoảng 680.000 lượt khách du lịch, tổng thu ước đạt khoảng 1,7 ngàn tỉ đồng.

Một phường ở Thanh Hóa đón 1,2 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Khách du lịch tắm biển Sầm Sơn trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: Tuấn Minh

Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ ngày 30-4 đến ngày 3-5), Thanh Hóa đón được khoảng 1,04 triệu lượt khách du lịch; tổng thu đạt khoảng 2.620 tỉ đồng.

Tổng 2 dịp nghỉ lễ Thanh Hóa đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng gần 1,1 triệu lượt; tổng thu du lịch đạt khoảng 4.330 tỉ đồng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, trong kỳ nghỉ lễ, thời tiết thuận lợi, công tác an ninh được đảm bảo, công tác chuẩn bị cho hoạt động lễ hội được tổ chức bài bản... đã thu hút đông đảo lượng khách tới các khu, điểm du lịch nghỉ ngơi, vui chơi.

Trong đó, các khu, điểm đón được lượng khách đông như: Du lịch biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn) đón khoảng 1,2 triệu lượt khách; khu du lịch biển Hải Tiến đón khoảng 85 ngàn lượt khách; khu du lịch Hải Hòa đón khoảng 72 ngàn lượt khách; Pù Luông đón khoảng 53 ngàn lượt; khu di tích lịch sử Lam Kinh đón được 16,4 ngàn lượt; di sản thế giới Thành nhà Hồ đón 13,6 ngàn lượt; suối cá Cẩm Lương đón 15 ngàn lượt; Vườn quốc gia Bến En khoảng 5,5 ngàn lượt khách...

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, công tác chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm 2026 được triển khai sớm, đồng bộ, các điều kiện phục vụ du khách cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đón khoảng 16,8 triệu lượt khách du lịch, bao gồm gần 937 ngàn khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 49,5 ngàn tỉ đồng. Riêng Sầm Sơn, phấn đấu đón hơn 9 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt khoảng 19.000 tỉ đồng.

Tin liên quan

Du lịch Khánh Hòa đón 1,5 triệu khách tham quan, nghỉ dưỡng

Du lịch Khánh Hòa đón 1,5 triệu khách tham quan, nghỉ dưỡng

(NLĐO) – Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5 kéo dài đã giúp du lịch Khánh Hòa bùng nổ, đón hơn 1,5 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 2.630 tỉ đồng

Người dân ùn ùn trở lại TPHCM sau lễ, giá vé máy bay từ Hà Nội vào Nam cao ngang dịp Tết

(NLĐO) – Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ tăng vọt, giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM neo cao.

Núi Bà Đen rực sáng đêm dâng đăng, hút hàng ngàn du khách dịp Lễ 30-4 và 1-5

(NLĐO)- Dịp Lễ 30-4 và 1-5, Núi Bà Đen rực rỡ cờ hoa, đêm dâng đăng lung linh, thu hút đông đảo du khách

tỉnh Thanh Hóa du lịch biển dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương khách du lịch Sầm Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo