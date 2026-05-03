Một phường ở Thanh Hóa đón hơn 1 triệu khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ

Ngày 3-5, tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25- đến 27-4), Thanh Hóa đón khoảng 680.000 lượt khách du lịch, tổng thu ước đạt khoảng 1,7 ngàn tỉ đồng.

Khách du lịch tắm biển Sầm Sơn trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: Tuấn Minh

Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ ngày 30-4 đến ngày 3-5), Thanh Hóa đón được khoảng 1,04 triệu lượt khách du lịch; tổng thu đạt khoảng 2.620 tỉ đồng.

Tổng 2 dịp nghỉ lễ Thanh Hóa đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng gần 1,1 triệu lượt; tổng thu du lịch đạt khoảng 4.330 tỉ đồng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, trong kỳ nghỉ lễ, thời tiết thuận lợi, công tác an ninh được đảm bảo, công tác chuẩn bị cho hoạt động lễ hội được tổ chức bài bản... đã thu hút đông đảo lượng khách tới các khu, điểm du lịch nghỉ ngơi, vui chơi.

Trong đó, các khu, điểm đón được lượng khách đông như: Du lịch biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn) đón khoảng 1,2 triệu lượt khách; khu du lịch biển Hải Tiến đón khoảng 85 ngàn lượt khách; khu du lịch Hải Hòa đón khoảng 72 ngàn lượt khách; Pù Luông đón khoảng 53 ngàn lượt; khu di tích lịch sử Lam Kinh đón được 16,4 ngàn lượt; di sản thế giới Thành nhà Hồ đón 13,6 ngàn lượt; suối cá Cẩm Lương đón 15 ngàn lượt; Vườn quốc gia Bến En khoảng 5,5 ngàn lượt khách...

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, công tác chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm 2026 được triển khai sớm, đồng bộ, các điều kiện phục vụ du khách cơ bản đáp ứng yêu cầu.