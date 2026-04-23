Một siêu thị lớn tung khuyến mãi lớn nhất năm, hơn 10.000 sản phẩm giảm giá

Ngày 23-4, Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) tổ chức lễ khởi động tháng sinh nhật Co.opmart 30 năm mang đến "đại tiệc" với hơn 10.000 sản phẩm giảm giá.

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết hệ thống đang phục vụ hơn 1 triệu lượt khách mỗi ngày. Đây không chỉ là con số về quy mô mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng của người tiêu dùng dành cho Co.opmart suốt 30 năm qua.

Chia sẻ với báo chí, ông Thắng thừa nhận các thách thức hiện tại bao gồm: thị trường đang biến động mạnh với tình trạng chi phí đầu vào của các nhà cung cấp gia tăng và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Để kích cầu trong bối cảnh trên, Saigon Co.op đã chấp nhận giảm lợi nhuận và dành ngân sách lớn để triển khai các chương trình khuyến mãi quy mô nhất trong năm trên toàn hệ thống. Đặc biệt, nhà bán lẻ cùng các nhà cung cấp đã đồng lòng giảm một phần lợi nhuận thông qua việc tối ưu hóa quản trị để chia sẻ áp lực giá cả với người tiêu dùng.

Chiến lược kích cầu không dàn trải mà tập trung trọng tâm vào giỏ hàng hằng ngày, bữa ăn gia đình và các ngành hàng tiêu dùng nhanh. Saigon Co.op cũng tối ưu hóa logistics để giảm chi phí, giảm áp lực lên giá bán cuối cùng.

Thông qua các hoạt động kích cầu quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 30 năm, đơn vị đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng doanh số ít nhất hai con số của nền kinh tế.

Saigon Co.op tung khuyến mãi lớn nhất năm ngay trước Lễ Giỗ Tổ và 30-4 và 1-5

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TPHCM, Co.opmart là đơn vị đã đặt nền móng và tiếp tục là lực lượng chủ lực triển khai chương trình bình ổn thị trường của TPHCM. Từ mô hình này, nhiều hệ thống bán lẻ khác trên địa bàn đã tham gia tích cực, góp phần giữ vững ổn định giá cả trong suốt thời gian dài.

Về cơ chế kiểm soát giá của chương trình bình ổn, doanh nghiệp tham gia chương trình phải bán theo mức giá đã được Sở Tài chính phê duyệt. Mọi sự điều chỉnh giá đều phải dựa trên chi phí đầu vào hợp lý và có sự kiểm soát, giúp thị trường không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng. Đặc biệt, quản trị chuỗi cung ứng là nền tảng ổn định. Các hệ thống bán lẻ đóng vai trò là đầu mối chuỗi cung ứng, thực hiện chuẩn bị nguồn hàng và nguyên vật liệu từ sớm cho một khoảng thời gian dài để bảo đảm chất lượng và giá cả.



