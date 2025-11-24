Sự kiện Xin chào Cà Mau tại TP HCM mang về doanh thu hàng chục tỉ đồng

Chiều 24-11, ông Tô Minh Đương - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau - cho biết qua 5 ngày diễn ra sự kiện Xin chào Cà Mau tại TP HCM đã thu hút khoảng 70.000 lượt khách tham quan.

Sản phẩm đặc sản của tỉnh Cà Mau tại lễ hội ẩm thực Ngày hội Cua Cà Mau – năm 2025 ở TP HCM được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn và đánh giá cao

Quy mô và lượt khách tham quan tại sự kiện đã vượt xa kỳ vọng. Qua đó, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm, văn hóa Cà Mau và niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa trong nước.

"Hoạt động giao thương và mua bán diễn ra sôi động với doanh thu bán hàng khoảng 30 tỉ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và thỏa thuận ghi nhớ gần 60 tỉ đồng. Những con số trên cho thấy hội chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường" – ông Đương thông tin thêm.

Sự kiện "Xin chào Cà Mau" do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp UBND TP HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 18 đến 22-11 với các hoạt động chính, như: hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; lễ hội ẩm thực Ngày hội Cua Cà Mau – năm 2025 tại Nhà Văn hóa Thanh niên.



