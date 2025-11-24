Sự kiện Xin chào Cà Mau tại TP HCM mang về doanh thu hàng chục tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sự kiện Xin chào Cà Mau tại TP HCM mang về doanh thu hàng chục tỉ đồng

Vân Du

(NLĐO) – Sự kiện Xin chào Cà Mau tại TP HCM thể hiện sức hút mạnh mẽ của các sản phẩm đến từ vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc

Chiều 24-11, ông Tô Minh Đương - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau - cho biết qua 5 ngày diễn ra sự kiện Xin chào Cà Mau tại TP HCM đã thu hút khoảng 70.000 lượt khách tham quan.

Sự kiện Xin chào Cà Mau tại TP HCM mang về doanh thu hàng chục tỉ đồng - Ảnh 1.

Sản phẩm đặc sản của tỉnh Cà Mau tại lễ hội ẩm thực Ngày hội Cua Cà Mau – năm 2025 ở TP HCM được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn và đánh giá cao

Quy mô và lượt khách tham quan tại sự kiện đã vượt xa kỳ vọng. Qua đó, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm, văn hóa Cà Mau và niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa trong nước.

"Hoạt động giao thương và mua bán diễn ra sôi động với doanh thu bán hàng khoảng 30 tỉ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và thỏa thuận ghi nhớ gần 60 tỉ đồng. Những con số trên cho thấy hội chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường" – ông Đương thông tin thêm.

Sự kiện "Xin chào Cà Mau" do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp UBND TP HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 18 đến 22-11 với các hoạt động chính, như: hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; lễ hội ẩm thực Ngày hội Cua Cà Mau – năm 2025 tại Nhà Văn hóa Thanh niên.


Tin liên quan

"Thủ phủ tôm, cua" Cà Mau muốn thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp

"Thủ phủ tôm, cua" Cà Mau muốn thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp

(NLĐO) – Cà Mau muốn trở thành trung tâm thủy sản quốc gia và có khả năng vươn tầm quốc tế, sau khi xây dựng lợi thế "thủ phủ tôm của cả nước".

Lý do không phải ai cũng biết khiến cua Cà Mau được ưa chuộng

(NLĐO) – Cua Cà Mau không chỉ là đặc sản có tiềm năng lớn mà còn là nguồn thu quan trọng cho hàng vạn hộ dân

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau lên tiếng việc thương hiệu cua Cà Mau bị lợi dụng

(NLĐO) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đã có những chia sẻ về việc thương hiệu cua biển Cà Mau bị lợi dụng khiến nhiều người trăn trở

TP HCM Cà Mau Sở Công Thương Xin chào Cà Mau tại TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo