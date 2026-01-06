HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thi công ống HDPE phục vụ metro 2, đường Trường Chinh đổi làn

Ngọc Quý

(NLĐO) - Giao thông đường Trường Chinh được điều chỉnh tạm thời để phục vụ thi công dự án tuyến metro số 2, người dân cần lưu ý lộ trình thay thế.

Nhằm phục vụ thi công đấu nối ống cấp nước HDPE OD1600 thuộc dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (metro Bến Thành – Tham Lương), Sở Xây dựng TPHCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên đường Trường Chinh, thời gian từ ngày 10-1 đến hết ngày 10-2.

Thi công ống HDPE phục vụ Metro 2, đường Trường Chinh đổi làn - Ảnh 1.

Đường Trường Chinh sẽ điều chỉnh giao thông phục vụ thi công đấu nối ống cấp nước HDPE OD1600

Theo đó, ở hướng lưu thông từ đường Cộng Hòa đi Phạm Văn Bạch, các phương tiện ô tô bị cấm đi vào làn hỗn hợp trong khung giờ từ 6 giờ đến 22 giờ; xe máy không được lưu thông vào làn ô tô. Đồng thời, ô tô cũng bị cấm rẽ phải từ Trường Chinh vào đường Phạm Văn Bạch trong cùng khung giờ. Lộ trình thay thế được bố trí qua các tuyến Trường Chinh (làn hỗn hợp) – Nguyễn Sỹ Sách – Trần Thái Tông – Phạm Văn Bạch.

Đối với hướng từ Tây Thạnh đi Phạm Văn Bạch, tất cả các loại xe không được rẽ trái vào đường Phạm Văn Bạch. Người điều khiển phương tiện có thể lựa chọn hai lộ trình thay thế. Lộ trình thứ nhất: Trường Chinh – quay đầu tại giao lộ Phạm Văn Bạch – Trường Chinh (làn hỗn hợp) – Nguyễn Sỹ Sách – Trần Thái Tông – Phạm Văn Bạch. Lộ trình thứ hai, áp dụng cho xe hai bánh: Trường Chinh – quay đầu tại giao lộ Cộng Hòa – Trường Chinh (làn hỗn hợp) – Phạm Văn Bạch.

Sở Xây dựng khuyến cáo người tham gia giao thông khi lưu thông qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông cũng như hệ thống báo hiệu giao thông được lắp đặt trên tuyến.

