Nửa đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, metro số 1 vẫn lăn bánh

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được tổ chức vận hành tăng cường nhằm phục vụ nhu cầu đi lại dự kiến tăng mạnh của người dân TPHCM, nhất là trong thời điểm sau giao thừa và các đêm diễn ra hoạt động bắn pháo hoa.

Rạng sáng Mùng 1 Tết (17-2-2026), metro số 1 sẽ bố trí vận hành đặc biệt từ 0 giờ 30 phút đến 2 giờ với 20 chuyến tàu, tần suất giãn cách từ 6 đến 12 phút

Theo kế hoạch của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), từ ngày 12 đến 16-2-2026 (tức 25 đến 29 Tết), các đoàn tàu trên tuyến metro số 1 sẽ chạy xuyên suốt từ 5 giờ đến 23 giờ hằng ngày. Lịch vận hành được điều chỉnh linh hoạt để đáp ứng lưu lượng hành khách tăng cao trong những ngày giáp Tết.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở thời điểm rạng sáng mùng 1 Tết (17-2-2026), khi metro số 1 sẽ bố trí vận hành đặc biệt từ 0 giờ 30 phút đến 2 giờ với 20 chuyến tàu, tần suất giãn cách từ 6 đến 12 phút. Phương án này nhằm hỗ trợ người dân di chuyển thuận lợi, an toàn sau khi tham gia các hoạt động đón năm mới và xem pháo hoa tại khu vực trung tâm. Sau khung giờ phục vụ đêm, tuyến metro tiếp tục quay lại lịch chạy thông thường từ 5 giờ đến 23 giờ trong ngày.

Từ mùng 2 đến mùng 6 Tết (18 đến 22-2-2026), metro số 1 duy trì thời gian khai thác ổn định từ sáng sớm đến tối muộn, bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại, du xuân và thăm thân của người dân trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Trong năm 2025 (năm đầu tiên vận hành) tuyến metro số 1 đã phục vụ 20 triệu hành khách

Đơn vị vận hành khuyến cáo hành khách theo dõi thông tin lịch tàu, chấp hành hướng dẫn của nhân viên tại các nhà ga, đồng thời chú ý an toàn cá nhân và trật tự công cộng, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm và thời gian đêm khuya.

Chi tiết kế hoạch chạy tàu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh: HURC

Liên quan đến kế hoạch khai thác dài hạn, Sở Xây dựng TPHCM cho biết trong năm 2026, tuyến metro số 1 đặt mục tiêu phục vụ khoảng 20 triệu lượt hành khách với gần 90.000 chuyến tàu. Song song đó, mạng lưới xe buýt kết nối dự kiến đảm nhận khoảng 16 triệu lượt khách, thông qua hơn 800.000 chuyến xe.

Để tăng hiệu quả kết nối, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng được giao tổ chức khai thác 17 tuyến xe buýt trợ giá kết nối trực tiếp với metro số 1; đồng thời rà soát, điều chỉnh các tuyến xe hiện hữu dọc hành lang tuyến. Các phương án bố trí điểm dừng xe buýt, trạm xe đạp công cộng, khu vực đón trả taxi và xe hợp đồng điện tử xung quanh nhà ga cũng đang được nghiên cứu nhằm hình thành mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ, thuận tiện cho hành khách.