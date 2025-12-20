HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Một thanh niên từ Thái Lan về nước tới công an đầu thú

Tuấn Minh

(NLĐO)- Nhận thức được hành vi của mình, được sự vận động của lực lượng công an, một thanh niên ở Thanh Hóa đã từ Thái Lan về nước tới công an đầu thú

Ngày 20-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ một đối tượng và vận động thành công một đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn ở Thái Lan về nước đầu thú.

Một thanh niên từ Thái Lan về nước tới công an đầu thú - Ảnh 1.

Phan Đình Cảnh trốn truy nã đã từ Thái Lan về nước tới cơ quan công an đầu thú. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, trong sáng 20-12, Phan Đình Cảnh (SN 1994; ngụ xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa) đã từ Thái Lan về nước và đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.

Cảnh là đối tượng sau khi phạm tội đã bỏ trốn sang Thái Lan và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Lặc (trước đây) ra Quyết định truy nã ngày 23-12-2024 về tội đánh bạc.

Tiếp nhận hồ sơ từ Cơ quan điều tra Công an cấp huyện (cũ), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân công cán bộ, điều tra viên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với Công an xã Minh Sơn để truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã vận động, thuyết phục đối tượng tự nguyện trở về nước ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Được lực lượng công an và người thân vận động, Cảnh dần nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên đã từ Thái Lan về nước đầu thú.

Một thanh niên từ Thái Lan về nước tới công an đầu thú - Ảnh 2.

Hồ Văn Minh bị bắt sau 15 năm trốn truy nã

Trước đó, ngày 19-12, đối tượng truy nã Hồ Văn Minh (SN 1992; ngụ thôn Nga Linh, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) đã bị các trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Lưu Vệ bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn.

Hồ Văn Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương (cũ) khởi tố bị can về tội "Không tố giác tội phạm" nhưng đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Ngày 16-9-2010, Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã.

Công an tỉnh Thanh Hóa kêu gọi những trường hợp đang trốn thi hành án hoặc bị truy nã nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0692889242 (Trực ban hình sự) để được hướng dẫn, hỗ trợ.


Tin liên quan

Vụ xông vào quán nhậu truy sát: Hai anh em ra đầu thú

(NLĐO) - Chỉ ít giờ sau khi xông vào quán nhậu truy sát khiến 3 người thương vong, hai anh em ruột đã ra công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Chân dung 2 đối tượng truy nã vừa đến cơ quan công an ở Tây Ninh để đầu thú

(NLĐO) - Công an tỉnh Tây Ninh đã vận động thành công 2 đối tượng bị truy nã về tội đánh bạc và cố ý gây thương tích ra đầu thú

Hai người ra đầu thú sau khi công an bắt quả tang "người vận chuyển" hàng cấm

(NLĐO) - Sau khi người vận chuyển hàng cấm bị cơ quan công an bắt quả tang, 2 người liên quan đã ra đầu thú

Thanh Hóa đầu thú trốn truy nã đối tượng truy nã ra Công an đầu thú
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo