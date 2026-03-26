Pháp luật

Một Tổng giám đốc công ty tài sản số bị bắt

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tạo lập đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... phát hành, bán cho nhà đầu tư để chiếm đoạt, Tổng Giám đốc Vương Lê Vĩnh Nhân bị khởi tố, bắt giữ.

Ngày 26-3, tin cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD), cùng một số đồng phạm khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số vì lừa đảo tiền mã hóa - Ảnh 1.

Sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS. Ảnh: V.T.

Ngoài ra, có một đối tượng bị điều tra tội Rửa tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, các bị can đã tạo lập đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, đồng thời thực hiện giao dịch tạo cung - cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị những cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 069.220.9027, để được hướng dẫn, giải quyết.

Đánh sập "đế chế" tiền ảo DRK, lộ cú lừa gần 2.000 tỉ đồng

Đánh sập “đế chế” tiền ảo DRK, lộ cú lừa gần 2.000 tỉ đồng

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng triệt phá chuyên án đa cấp tiền ảo DRK, bắt giữ 8 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, lên tới khoảng 2.000 tỉ đồng.

Phá chuyên án lừa đảo tiền ảo "Gemholic"

(NLĐO)- Các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain

Đường dây tiền ảo TOSI chiếm đoạt 90 tỉ đồng, giăng bẫy hơn 8.000 người

(NLĐO) – Từ dự án “ma” mang tên tiền ảo TOSI, nhóm đối tượng thu hút hàng nghìn người, rồi âm thầm gom hơn 90 tỉ đồng bỏ trốn.

lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền ảo tiền số
