Lao động

Một trường cam kết 100% cơ hội việc làm cho học viên sau tốt nghiệp

G.Nam

(NLĐO) - Đây là mô hình đào tạo theo chuẩn Nhật Bản đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 18-10, Trường Trung cấp Kỹ năng Chuyên nghiệp Nhật Bản (Japan ProSkills College - JPC) tổ chức lễ khánh thành trụ sở chính tại TP Cần Thơ.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương; đại diện doanh nghiệp Nhật Bản, các đối tác chiến lược, trường liên kết cùng đông đảo học viên và phụ huynh.

Khai trương mô hình đào tạo chuẩn Nhật đầu tiên tại ĐBSCL - Ảnh 1.

Trường được đầu tư theo mô hình gắn kết giữa đào tạo nghề và tuyển dụng trực tiếp từ doanh nghiệp Nhật Bản

JPC là cơ sở đào tạo kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn Nhật Bản duy nhất tại Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trường được đầu tư theo mô hình gắn kết giữa đào tạo nghề và tuyển dụng trực tiếp từ doanh nghiệp Nhật Bản, tập trung vào ba lĩnh vực nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn, dịch vụ chăm sóc gia đình và tiếng Nhật.

Với triết lý "Thực học - Thực làm - Thực nghiệp", JPC chú trọng đào tạo thực hành gắn liền thực tiễn. Nhà trường được trang bị hệ thống phòng thực hành mô phỏng môi trường làm việc tại Nhật, lớp học tiếng Nhật chuyên ngành, khu ký túc xá hiện đại và đội ngũ giảng viên – chuyên gia người Nhật và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

Khai trương mô hình đào tạo chuẩn Nhật đầu tiên tại ĐBSCL - Ảnh 2.

JPC cam kết 100% cơ hội việc làm cho học viên sau tốt nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thực tập và làm việc tại Nhật Bản

JPC cam kết 100% cơ hội việc làm cho học viên sau tốt nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thực tập và làm việc tại Nhật Bản. 

Theo chương trình đào tạo, học viên được phỏng vấn thực tập với doanh nghiệp Nhật sau 3-6 tháng học, sang Nhật thực tập 6 tháng với mức lương theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Sau khi hoàn tất chương trình, học viên được cấp bằng trung cấp chính quy và có thể tiếp tục làm việc tại Nhật thêm 2,5 - 5 năm trước khi trở về nước.

Khai trương mô hình đào tạo chuẩn Nhật đầu tiên tại ĐBSCL - Ảnh 3.

JPC là thành viên của Tập đoàn ESUHAI

JPC là thành viên của Tập đoàn ESUHAI, đơn vị có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời kế thừa mô hình đào tạo của Trường Nhật ngữ Kaizen Yoshida và Học viện ProSkills Academy.

Khai trương mô hình đào tạo chuẩn Nhật đầu tiên tại ĐBSCL - Ảnh 4.

Cũng trong sự kiện, ESUHAI đã tổ chức lễ xuất cảnh cho học viên chi nhánh Cần Thơ sang Nhật Bản học tập và làm việc

Theo đại diện JPC, trường định hướng trở thành cầu nối giữa giáo dục và thị trường lao động, góp phần đào tạo đội ngũ lao động trẻ vừa có tay nghề, vừa có tác phong chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

