Một trường đại học ở Nhật Bản “bắt tay” với Trường Đại học Cửu Long

Sáng 18-4, tin từ Trường Đại học Cửu Long cho biết đoàn công tác của lãnh đạo trường do Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường làm trưởng đoàn - đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Y tế sức khỏe Tokyo (Nhật Bản) về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ thông tin rằng vào tháng 9-2024, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản, 2 trường đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác về đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế.

Đến tháng 5-2025, hai bên tiếp tục trao đổi hợp tác đào tạo tiến sĩ ngành Điều dưỡng; chương trình thư ký y khoa; chương trình trợ lý bác sĩ…

Tháng 2-2026, lãnh đạo 2 trường đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình đào tạo tiến sĩ các ngành khối khoa học sức khỏe, như: Tiến sĩ Khoa học Điều dưỡng, Tiến sĩ Quản lý Điều dưỡng, Tiến sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ cho biết Trường Đại học Cửu Long là trường đào tạo đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trong đó có 4 lĩnh vực chính gồm: Khoa học Sức khoẻ, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kỹ thuật – Công nghệ, Kinh tế – Tài chính.

Nghi thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 trường

Hiện, Trường Đại học Cửu Long đã và đang hợp tác với hơn 200 viện, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Canada, Đức, Úc….

Sau khi trao đổi, 2 bên đã thống nhất ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo khối ngành sức khoẻ; công nhận tín chỉ trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Cửu Long và Trường Đại học Y tế sức khỏe Tokyo trong lãnh vực khối sức khoẻ.

Đồng thời, trao đổi giảng viên và sinh viên, tăng cường trao đổi học thuật, thực tập và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên của 2 trường.

Đoàn công tác của lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long đến tham quan thực tế bệnh viện của Trường Đại học Y tế Sức khỏe Tokyo

Trường Đại học Y tế Sức khỏe Tokyo sẵn sàng tiếp nhận các nghiên cứu sinh hoặc nghiên cứu viên ngành Điều dưỡng của Trường Đại học Cửu Long sang học tập và nghiên cứu.

Hằng năm, 2 trường cử các đoàn sinh viên sang giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và trải nghiệm văn hóa của mỗi nước…