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Giáo dục

Một trường học ở TPHCM lọt "Top 10" giải thưởng World's Best School Prizes 2026

Đặng Trinh

(NLĐO) - Hệ thống Trường Inspire Khai Nguyên (TPHCM) vào "Top 10" World's Best School Prizes 2026 nhờ mô hình "High Tech - High Touch"

Tổ chức giáo dục toàn cầu T4 Education (trụ sở tại Anh) vừa công bố danh sách "Top 10" của giải thưởng World's Best School Prizes 2026. Hệ thống Trường Inspire Khai Nguyên (TPHCM) được xướng tên ở hạng mục "Supporting Healthy Lives" (Hỗ trợ cuộc sống khỏe mạnh), trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong "Top 10" của giải thưởng năm nay.

World's Best School Prizes là một trong những giải thưởng giáo dục uy tín trên thế giới, tôn vinh những trường học tạo ra tác động tích cực cho học sinh và xã hội, đồng thời lan tỏa các mô hình giáo dục có giá trị để cộng đồng giáo dục toàn cầu cùng học hỏi.

Theo đó, hệ thống Trường Inspire Khai Nguyên được ghi nhận nhờ mô hình giáo dục "High Tech - High Touch", kết hợp giữa đổi mới công nghệ và sự kết nối giữa con người, trong đó sức khỏe tinh thần và sự phát triển toàn diện của học sinh được đặt ở vị trí trung tâm.

Theo đại diện nhà trường, công nghệ ngày càng hiện diện sâu rộng trong giáo dục, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, nhiều học sinh đối mặt với áp lực tâm lý, sự cô lập về cảm xúc và thiếu khả năng thích ứng trước những thay đổi. 

Từ thực tế đó, Hệ thống Trường Inspire Khai Nguyên định hướng xây dựng môi trường học tập cân bằng giữa chuyển đổi số và sự kết nối giữa con người, coi công nghệ là công cụ hỗ trợ học tập, đồng thời chú trọng phát triển sức khỏe tinh thần, sự an toàn cảm xúc và các mối quan hệ tích cực.

Một trường học ở TPHCM lọt "Top 10" giải thưởng World's Best School Prizes 2026 - Ảnh 1.

Hệ thống Trường Inspire Khai Nguyên được ghi nhận nhờ mô hình giáo dục "High Tech - High Touch"

Một trong những sáng kiến nổi bật là chương trình "Seeds of Love", giúp học sinh phát triển năng lực nhận diện và quản lý cảm xúc, đồng thời lan tỏa văn hóa yêu thương trong cộng đồng học đường. 

Thông qua dự án "Secret Planter", mỗi học sinh và giáo viên âm thầm trở thành "người gieo hạt" cho một thành viên khác bằng những lời động viên và hành động tử tế.

Nhà trường cũng xây dựng các "Peace Corners" (Góc bình yên), phát triển hệ thống tham vấn tâm lý học đường và triển khai các hoạt động giúp học sinh hiểu tác động của môi trường số đối với sức khỏe tinh thần. 

Chương trình "Secret Planter" đã tạo ra hàng nghìn hành động tử tế và những lời động viên giữa học sinh chỉ trong một học kỳ.

Theo ban tổ chức, việc một mô hình giáo dục đến từ Việt Nam được vinh danh tại một giải thưởng toàn cầu cũng góp thêm một ví dụ cho thấy những đổi mới giáo dục được phát triển ở Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo ra giá trị và truyền cảm hứng cho cộng đồng giáo dục quốc tế.

Được biết, hiện nay, Hệ thống Trường Inspire Khai Nguyên cũng là trường đầu tiên tại Việt Nam được Google công nhận là Google Reference School và đang phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ GD-ĐT  trong các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

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