Sức khỏe

Cứu nam thanh niên bị 2 chiếc đũa đâm sâu vào 2 hốc mắt

N.Dung

(NLĐO) - Nam thanh niên nhập viện với dị vật là hai chiếc đũa cắm sâu vào hai mắt, nguy cơ mất thị lực và đe dọa tính mạng nếu xử trí chậm.

Nam bệnh nhân 25 tuổi (ở tỉnh Phú Thọ) được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (TP Hà Nội) sau tai nạn hi hữu với hai chiếc đũa dài 7 - 10 cm đâm sâu vào hai hốc mắt.

Cứu nam thanh niên bị dị vật đâm sâu hốc mắt - Ảnh 1.

Dị vật là 2 chiếc đũa đâm sâu vào hốc mắt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khi nhập viện, một dị vật chỉ lộ đầu rất ngắn, chiếc còn lại nằm hoàn toàn trong hốc mắt, không xác định được hướng đi. Đây được đánh giá là tình trạng cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa tính mạng và thị lực.

Theo các bác sĩ, trước khi can thiệp, người bệnh được thăm khám lâm sàng kỹ lưỡng kết hợp chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Bệnh viện sử dụng hệ thống chụp CT đa dãy và dựng hình 3D mạch máu, thần kinh nhằm xác định chính xác vị trí, đường đi của dị vật. Kết quả cho thấy dị vật nằm sâu dưới sàn hốc mắt, đi sát nhãn cầu và dừng gần các động mạch lớn vùng đầu - cổ, chỉ lệch thêm 1 mm có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

PGS-TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, nhận định đây là trường hợp "rất hy hữu trong y văn", khi cả hai mắt cùng bị dị vật là đũa đâm sâu quá nửa. Với trường hợp này nguy cơ tổn thương nhãn cầu và vỡ mạch máu lớn là rất cao.

Trước tình trạng trên, ê-kíp đã hội chẩn liên chuyên khoa gồm phẫu thuật hàm mặt, thần kinh, tim mạch - lồng ngực, chẩn đoán hình ảnh và gây mê hồi sức để xây dựng phương án tối ưu. Các bác sĩ thống nhất phẫu thuật cấp cứu, lấy dị vật theo nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ từng bước.

Trong hơn hai giờ phẫu thuật, dị vật được rút ra cực kỳ thận trọng, từng milimet một. Bất kỳ sai lệch nhỏ nào cũng có thể gây tổn thương nhãn cầu hoặc vỡ mạch máu lớn. Ê-kíp không chỉ đảm bảo lấy dị vật an toàn mà còn nỗ lực bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng thị giác.

img

Bệnh nhân ổn định sau ca phẫu thuật lấy dị vật ở hốc mắt

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, vết thương khô, tiến triển tích cực và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ. Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp rất may mắn, bởi chỉ cần dị vật lệch thêm 1 mm, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Các chuyên gia khuyến cáo với chấn thương vùng đầu - mặt - cổ nghi có dị vật, đặc biệt liên quan đến mắt, sọ não hoặc mạch máu lớn, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên sâu càng sớm càng tốt. Việc chẩn đoán bằng phương tiện hiện đại và hội chẩn đa chuyên khoa đóng vai trò quyết định trong cứu sống và bảo tồn chức năng cho người bệnh.

