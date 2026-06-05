Mourinho chơi lớn, kiện LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ lên Tòa án Nhân quyền châu Âu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Mourinho chơi lớn, kiện LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ lên Tòa án Nhân quyền châu Âu

Quốc An

(NLĐO) - Sau khi rời Thổ Nhĩ Kỳ để dẫn dắt Real Madrid, HLV Mourinho bất ngờ đệ đơn kiện LĐBĐ Thỗ Nhĩ Kỳ

Theo Reuters, HLV Jose Mourinho đã chính thức đưa vụ việc liên quan đến các án phạt của Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) lên Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR), cho rằng các quyết định này xâm phạm quyền tự do ngôn luận của ông.

Theo thông báo từ ECHR, ngày 1-6, tòa án có trụ sở tại Strasbourg đã chấp nhận xem xét đơn kiện của chiến lược gia người Bồ Đào Nha và yêu cầu Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gửi phản hồi chính thức trong thời hạn tối đa sáu tháng.

Nguồn cơn vụ kiện bắt đầu từ trận đấu giữa Fenerbahce và Trabzonspor hồi tháng 11-2024. Sau khi đội chủ nhà được hưởng hai quả phạt đền nhờ VAR, Mourinho đã chỉ trích công tác trọng tài, cho rằng trọng tài VAR Atilla Karaoglan bỏ sót một tình huống phạm lỗi với cầu thủ Fenerbahce. Ông còn nhận xét giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ "có mùi không ổn" và không đủ sức hút với khán giả quốc tế.

Mourinho chơi lớn, kiện Thổ Nhĩ Kỳ lên Tòa án Nhân quyền châu Âu - Ảnh 2.

Sau đó, Những phát biểu này khiến Mourinho bị Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) phạt vì hành vi phi thể thao và làm ảnh hưởng đến uy tín của bóng đá nước này. Ông bị Ban Kỷ luật Bóng đá Chuyên nghiệp (PFDK) thuộc TFF cấm vào phòng thay đồ trong các trận đấu và phải nộp khoản tiền phạt lên tới 600.000 lira (hơn 342 triệu đồng)

Dù đã thực hiện các thủ tục kháng cáo trong nước, nhà cầm quân từng vô địch Champions League vẫn không thể thay đổi phán quyết khi Ban Trọng tài của TFF giữ nguyên toàn bộ án phạt. Điều này khiến Mourinho quyết định tìm đến cơ quan tư pháp quốc tế để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trong đơn gửi ECHR, Mourinho cho rằng các cơ quan kỷ luật bóng đá tại Thổ Nhĩ Kỳ thiếu tính độc lập và khách quan trong quá trình xét xử. Ông lập luận rằng những hình phạt nhắm vào mình đã vi phạm quyền tự do ngôn luận được bảo vệ theo Công ước châu Âu về Nhân quyền.

Không dừng lại ở đó, "Người đặc biệt" còn cáo buộc quy trình xử lý kỷ luật của TFF thiếu minh bạch khi các quyết định không được thông báo theo đúng quy chuẩn pháp lý.

Tin liên quan

Tây Ban Nha bị Iraq cầm chân, đánh rơi chiến thắng trên sân nhà

Tây Ban Nha bị Iraq cầm chân, đánh rơi chiến thắng trên sân nhà

(NLĐO) - Dù áp đảo toàn diện và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn, Tây Ban Nha vẫn chỉ có được trận hòa 1-1 trước Iraq ở trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026.

Mourinho tái xuất để “dẹp loạn” phòng thay đồ Real Madrid

(NLĐO) - HLV Jose Mourinho được cho là đã xác nhận trở lại ghế nóng của Real Madrid nhằm thay thế Alvaro Arbeloa.

Jose Mourinho đạt thỏa thuận trở lại nắm quyền ở Real Madrid

(NLĐO) – Chủ tịch Florentino Perez xem Jose Mourinho là lựa chọn hàng đầu trong việc tái thiết Real Madrid, đưa "Người đặc biệt" trở lại Bernabeu sau 13 năm.

Mourinho
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo