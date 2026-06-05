Mourinho chơi lớn, kiện LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ lên Tòa án Nhân quyền châu Âu

Theo Reuters, HLV Jose Mourinho đã chính thức đưa vụ việc liên quan đến các án phạt của Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) lên Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR), cho rằng các quyết định này xâm phạm quyền tự do ngôn luận của ông.

Theo thông báo từ ECHR, ngày 1-6, tòa án có trụ sở tại Strasbourg đã chấp nhận xem xét đơn kiện của chiến lược gia người Bồ Đào Nha và yêu cầu Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gửi phản hồi chính thức trong thời hạn tối đa sáu tháng.

Nguồn cơn vụ kiện bắt đầu từ trận đấu giữa Fenerbahce và Trabzonspor hồi tháng 11-2024. Sau khi đội chủ nhà được hưởng hai quả phạt đền nhờ VAR, Mourinho đã chỉ trích công tác trọng tài, cho rằng trọng tài VAR Atilla Karaoglan bỏ sót một tình huống phạm lỗi với cầu thủ Fenerbahce. Ông còn nhận xét giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ "có mùi không ổn" và không đủ sức hút với khán giả quốc tế.

Sau đó, Những phát biểu này khiến Mourinho bị Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) phạt vì hành vi phi thể thao và làm ảnh hưởng đến uy tín của bóng đá nước này. Ông bị Ban Kỷ luật Bóng đá Chuyên nghiệp (PFDK) thuộc TFF cấm vào phòng thay đồ trong các trận đấu và phải nộp khoản tiền phạt lên tới 600.000 lira (hơn 342 triệu đồng)

Dù đã thực hiện các thủ tục kháng cáo trong nước, nhà cầm quân từng vô địch Champions League vẫn không thể thay đổi phán quyết khi Ban Trọng tài của TFF giữ nguyên toàn bộ án phạt. Điều này khiến Mourinho quyết định tìm đến cơ quan tư pháp quốc tế để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trong đơn gửi ECHR, Mourinho cho rằng các cơ quan kỷ luật bóng đá tại Thổ Nhĩ Kỳ thiếu tính độc lập và khách quan trong quá trình xét xử. Ông lập luận rằng những hình phạt nhắm vào mình đã vi phạm quyền tự do ngôn luận được bảo vệ theo Công ước châu Âu về Nhân quyền.

Không dừng lại ở đó, "Người đặc biệt" còn cáo buộc quy trình xử lý kỷ luật của TFF thiếu minh bạch khi các quyết định không được thông báo theo đúng quy chuẩn pháp lý.