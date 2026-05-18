Thể thao

Mourinho tái xuất để “dẹp loạn” phòng thay đồ Real Madrid

Hoàng Hiệp - Ảnh: AS

(NLĐO) - HLV Jose Mourinho được cho là đã xác nhận trở lại ghế nóng của Real Madrid nhằm thay thế Alvaro Arbeloa.

Đã đạt được "thỏa thuận miệng"

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Jose Mourinho đã đạt được "thỏa thuận miệng" để trở lại dẫn dắt đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. 

Nhiều khả năng, chiến lược gia 63 tuổi sẽ ký hợp đồng gắn bó với Real Madrid trong vòng 2 năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Thông tin chính thức dự kiến được công bố vào tuần sau.

Mourinho tái xuất để “dẹp loạn” phòng thay đồ Real Madrid - Ảnh 1.

Jose Mourinho sẽ dẫn dắt Real Madrid trong 2 năm tiếp theo

Như vậy, sau 13 năm, "Người đặc biệt" sẽ trở lại sân Bernabeu với vai trò thuyền trưởng. Trong giai đoạn 2010-2013, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Mourinho đạt tỉ lệ thắng ấn tượng 71,9%, cao hơn nhiều so với con số 60% của HLV Alvaro Arbeloa.

Mourinho vừa trải qua một mùa giải đáng nhớ cùng Benfica tại Giải VĐQG Bồ Đào Nha. "Đại bàng Lisbon" bất bại cả mùa tại Primeira Liga nhưng đành ngậm ngùi về đích ở vị trí thứ ba, sau Porto và Sporting CP vì có tới 11 trận hòa.

"Người đặc biệt" được kỳ vọng

Dù từng tuyên bố có khoảng "99% khả năng" ở lại Estadio da Luz song cơ hội tái khẳng định vị thế ở đỉnh cao châu Âu với "Los Blancos" dường như đã khiến vị chiến lược gia kỳ cựu này đổi ý. 

Trên thực tế, sau 2 mùa liên tiếp trắng tay, chủ tịch Florentino Perez buộc phải đặt niềm tin vào một gương mặt quen thuộc. Trong số đó, Mourinho, người nổi tiếng đã đưa Real Madrid xưng vương tại La Liga với kỷ lục 100 điểm mùa 2011-2012, là lựa chọn phù hợp nhất.

Mourinho tái xuất để “dẹp loạn” phòng thay đồ Real Madrid - Ảnh 2.

Real Madrid (áo trắng) để thua Barcelona trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha và lượt về La Liga mùa này

Đặc biệt, khi phòng thay đồ của "Kền kền trắng" dưới thời HLV Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa hoàn toàn mất kiểm soát, "Người đặc biệt" được kỳ vọng sẽ dùng "cái uy" của mình để thiết lập lại trật tự cho đội bóng thành Madrid.

Trên sân, bản hợp đồng mà Mourinho đang nhắm tới là học trò cũ tại Man United, Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh vừa trải qua mùa 2025-2026 thi đấu theo dạng cho mượn tại Camp Nou. 

Tuy nhiên, những khó khăn tài chính bủa vây Barcelona đang mở ra cơ hội vàng cho Real Madrid. Mourinho tin rằng tốc độ và sự đa năng của Rashford sẽ là vũ khí hoàn hảo cho ý đồ chiến thuật của ông.

Cũng như trước đây khi nhà cầm quân này đến Bernabeu vào năm 2010, nhiệm vụ tối thượng của Mourinho là đánh bật Barcelona khỏi ngôi vương La Liga và đưa Real Madrid trở lại vị thế nhà vua tại Champions League. 

Điều này càng trở nên cấp thiết khi "Kền kền trắng" phải chứng kiến "đại kình địch" đăng quang sau thất bại 0-2 ở Camp Nou đầu tuần trước.


