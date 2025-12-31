HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Mua - bán USD trái phép bị phạt tới 100 triệu đồng, giao dịch thế nào cho đúng?

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Cơ quan chức năng sẽ phạt cảnh cáo những giao dịch dưới 1.000 USD khi cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau hoặc tại tổ chức không được phép

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 340 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ 9-2-2026.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ phạt cảnh cáo những giao dịch dưới 1.000 USD khi cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau hoặc tại tổ chức không được phép, còn được gọi là giao dịch trên thị trường phi chính thức (hay chợ đen).

Nếu giao dịch từ 1.000 đến dưới 10.000 USD, mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng; giao dịch từ 10.000 đến dưới 100.000 USD, áp dụng mức phạt 20-30 triệu đồng; giao dịch từ 100.000 USD trở lên bị phạt 80-100 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, các hành vi nêu trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trong những trường hợp cụ thể. 

Theo đó, ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam sẽ bị tịch thu khi cá nhân mua, bán ngoại tệ với cá nhân hoặc tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ có giá trị từ 1.000 USD trở lên; khi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ không đúng quy định với giá trị từ 10.000 USD trở lên;...

Mua bán USD trái phép có thể bị phạt 100 triệu đồng , giao dịch đúng cách ra sao? - Ảnh 1.

Giao dịch 1.000 USD tại địa điểm không được NHNN cấp phép trao đổi ngoại tệ bị xử phạt 10 triệu đồng

Theo tìm hiểu hiểu, thực tế các quy định xử phạt nói trên không mới. Bà Phạm Thị Thu Hà (Công ty TNHH Thư viện pháp luật) cho biết từ năm 2021, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 20/2021/TT-NHNN quy định cá nhân bán ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng và đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng đó.

Việc bán ngoại tệ ở các tiệm vàng không được cấp phép trao đổi ngoại tệ là hành vi trái quy định pháp luật. Các vi phạm giao dịch ngoại tệ tại những địa chỉ không được cấp phép sẽ bị xử phạt khá nặng. Ngoài ra, còn có hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam trong một số trường hợp.

Do đó, bà Hà khuyến cáo khi có nhu cầu đổi ngoại tệ, người dân cần lựa chọn các địa điểm được nhà nước cấp phép, nhằm tránh vi phạm pháp luật về hoạt động ngoại hối.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, thời gian qua, khi muốn đổi USD thành VNĐ và ngược lại, người dân thường ra tiệm vàng để giao dịch do không nắm bắt được các quy định của pháp luật về giao dịch ngoại tệ. Và thực tế đã có không ít cá nhân và đơn vị bị xử phạt vì giao dịch ngoại tệ không đúng quy định.

Thời gian gần đây, khi cơ quan quản lý siết chặt các quy định, hầu hết các tiệm vàng đều thông báo hoặc dán bảng không nhận giao dịch ngoại tệ.

Ngày 31-12, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ một chủ tiệm vàng tại khu vực chợ Cầu (phường An Hội Tây, TPHCM) để đề nghị bán 1.000 USD nhưng người này từ chối do chưa được Nhà nước cấp phép.

